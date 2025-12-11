en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Vaud: une école de police à Moudon dès 2030-2032

Vaud prépare l’arrivée de son futur campus policier à Moudon.
Vaud prépare l’arrivée de son futur campus policier à Moudon.Image: Confédération

Voici le futur terrain de jeu de la police vaudoise

Le canton de Vaud confirme le transfert de son école de police à Moudon, profitant du départ de l’armée.
11.12.2025, 14:2311.12.2025, 14:23

Le Conseil d'Etat vaudois et la Confédération ont signé un accord de principe pour implanter l'école de police sur le site de la place d'armes de Moudon. Ce transfert pourrait se concrétiser dès les années 2030-2032. Les aspirants vaudois quitteront alors le site chablaisien de Savatan.

L'accord permet au canton d'engager une planification concrète pour le futur pôle de formation policière à Moudon, annonce jeudi le Conseil d'Etat dans un communiqué. Il prévoit une cession de la place d'armes sous la forme d'un droit de superficie. Cette cession est envisagée après le départ de l'armée, prévu fin 2027.

Gros changement dans le look des policiers romands

Pour rappel, la fin de l'Académie de police à Savatan a été décidée il y a plusieurs années déjà. Le site formait les aspirants valaisans, vaudois et genevois. Le Valais a quitté les lieux en premier, rapatriant en novembre cette formation à Grône (VS).

Pôle pluridisciplinaire?

Vaud envisage de déménager son école dans la Broye à l'horizon 2030-2032, sous réserve des travaux de transformation et de mise en conformité nécessaires, précise le communiqué. En attendant, la formation policière reste assurée à Savatan.

A Moudon, outre l'école de police, le canton étudie la possibilité d'élargir l'utilisation du site à d'autres partenaires du domaine sécuritaire, notamment certains services dits «feux bleus», de la protection de l'environnement ou encore des prisons. Vu sa surface, la place d'armes présente un potentiel important pour le développement d'un pôle de formation pluridisciplinaire. Un crédit d'études sera prochainement soumis au Grand Conseil.

Aussi des requérants

L'accord prévoit aussi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) conserve à Moudon son actuelle capacité d'urgence avec la halle multifonctions. Le SEM maintient ainsi des places d'hébergement pouvant être utilisées temporairement en cas d'augmentation des demandes d'asile.

Voici ce que contenaient les groupes racistes de la police lausannoise

De son côté, l'armée prévoit de déplacer de manière échelonnée ses activités sur la place d'armes de Chamblon, près d'Yverdon-les-Bains. Ce transfert interviendra dès le second semestre de 2027.

Les communes de Moudon et Syens, associée à la démarche, ont renoncé à leur droit de préemption sur la place d'armes. Pour ces communes, l'implantation du futur centre de formation représente une opportunité stratégique de développement régional, affirme le canton. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Quand la Maison-Blanche utilise Sabrina Carpenter pour déporter des immigrés
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un automobiliste romand égaré passe la nuit dans un but de foot
Égaré dans un épais brouillard, un automobiliste de 84 ans a terminé sa route dans le préau d’un collège, où la police l’a retrouvé au matin.
Un automobiliste de 84 ans a été retrouvé mardi matin dans sa voiture immobilisée au milieu du préau du collège des Safrières, à Cormondrèche. Selon RTN, l’homme, domicilié sur le Littoral neuchâtelois, s’était égaré dans un épais brouillard pendant la nuit de lundi à mardi.
L’article