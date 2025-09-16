La jonction visait à la suppression du goulet d'étranglement de Crissier (image d'archives). Image: KEYSTONE

Vaud pourrait abandonner ce gros projet autoroutier

La jonction de Chavannes-près-Renens, sur l'A1, pourrait ne jamais voir le jour. Avec un trafic «à la baisse par rapport aux projections», le Canton pourrait renoncer au projet. Des études complémentaires vont toutefois être menées.

Plus de «Suisse»

La jonction autoroutière de Chavannes-près-Renens sur l'A1, visant à la suppression du goulet d'étranglement de Crissier, pourrait être abandonnée. Le Canton de Vaud a annoncé mardi que le scénario de l'abandon est à l'étude, en concertation avec les communes. En début d'année, la Municipalité de Chavannes-près-Renens s'était d'ailleurs retirée du projet.

Elle avait décidé de dénoncer unilatéralement la convention - liée au financement - signée en 2021 avec l'Office fédéral des routes (OFROU) et le Canton de Vaud. Les autorités de la commune considéraient que le projet allait à l'encontre des actions présentes et futures de la commune en faveur d'une mobilité responsable favorisant la marche, le vélo et les transports publics.

«Le Canton propose de mener avec les communes concernées des études complémentaires pour s'assurer qu'un renoncement à la réalisation de jonction peut se faire sans compromettre l'accessibilité dans l'Ouest lausannois. Des analyses réalisées montrent un trafic à la baisse par rapport aux projections, mais confirment des reports sur d'autres secteurs en cas de non-réalisation, et le besoin de mesures d'accompagnement, indique le Conseil d'Etat dans un communiqué.

«La croissance du trafic n'a pas eu lieu»

Une rencontre a eu lieu mardi matin pour prendre connaissance des résultats de ces analyses portant sur l'évaluation des conséquences d'un éventuel abandon de la jonction de Chavannes-près-Renens. Sous forme d'Assises de la mobilité dans l'Ouest lausannois, elle a réuni le Canton, les communes de l'Ouest lausannois, la Ville de Lausanne et SDOL (qui représente les communes de l'Ouest lausannois).

»Les comptages et analyses de trafic montrent que la croissance du trafic attendue dans le secteur du goulet de Crissier n'a pas eu lieu. En effet, entre 2014 et 2025, le trafic a été inférieur de 25% par rapport aux hypothèses sur lesquelles s'était basé l'OFROU pour le dossier de mise à l'enquête du projet de suppression du goulet de Crissier«, expliquent les services de la ministre Nuria Gorrite.

«Sur cette base, les hypothèses d'évolution du trafic à long terme sur les jonctions et le réseau local s'orientent vers une stabilité, voire une diminution en tenant compte des développements de l'offre de transport public»

»Les analyses montrent également qu'en l'absence de jonction à Chavannes-près-Renens, une partie du trafic se reporterait sur les jonctions environnantes et sur le réseau local. Dès lors, un renoncement à la jonction de Chavannes-près-Renens devrait s'accompagner nécessairement de mesures d’accompagnement ou d'adaptation de projets en cours«, ajoutent-ils.

Sur cette base, le Canton propose «d'identifier et de consolider, avec les communes concernées, les mesures d'accompagnement qui permettraient de s'assurer qu'un renoncement à cette jonction est possible sans compromettre l'accessibilité multimodale de l'Ouest lausannois. Et ce tout en maîtrisant les effets négatifs sur le réseau local et en veillant à une bonne efficience de l'ensemble des investissements publics».

Oppositions d'habitants

La Confédération, le Canton de Vaud et la commune de Chavannes-près-Renens avaient signé en juin 2021 une convention afin de réaliser cette jonction à l'ouest de Lausanne. Le paquet entier de mesures visant à la suppression du goulet d'étranglement de Crissier avait, lui, été mis à l'enquête par l'OFROU en novembre 2018.

Il avait donné lieu à 236 oppositions d'habitants, de groupes d'intérêts ainsi que de certaines communes. Parmi elles, beaucoup concernaient justement la future bretelle de Chavannes, qui n'est que l'un des éléments de la suppression du goulet d'étranglement. Toutes les parties avaient décidé fin 2019 de coopérer afin de trouver une solution acceptable par tous les partenaires.

Finalement adoptée par tous à l'époque, une «variante colline» prévoit que la jonction soit couverte, végétalisée et intégrée dans le paysage. Il est prévu de réaliser au-dessus une piste cyclable à double sens et un cheminement pour les piétons.

Un recours auprès du TAF

D'un maximum de 150 mètres, la jonction conserve les quatre bretelles qui permettront de rentrer et sortir de Chavannes-près-Renens dans les deux sens de circulation. Les coûts de cette jonction étaient initialement devisés à environ 100 millions de francs.

A noter encore que la section vaudoise de l'Association transports & environnement (ATE) a, elle, déposé en mars dernier un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre le projet global de goulet d'étranglement de Crissier. (jzs/ats)