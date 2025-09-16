en partie ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Vaud pourrait abandonner ce gros projet autoroutier

A1: la jonction de Chavannes-près-Renens pourrait être abandonnée (image d&#039;archives).
La jonction visait à la suppression du goulet d'étranglement de Crissier (image d'archives).Image: KEYSTONE

Vaud pourrait abandonner ce gros projet autoroutier

La jonction de Chavannes-près-Renens, sur l'A1, pourrait ne jamais voir le jour. Avec un trafic «à la baisse par rapport aux projections», le Canton pourrait renoncer au projet. Des études complémentaires vont toutefois être menées.
16.09.2025, 14:2016.09.2025, 14:20

La jonction autoroutière de Chavannes-près-Renens sur l'A1, visant à la suppression du goulet d'étranglement de Crissier, pourrait être abandonnée. Le Canton de Vaud a annoncé mardi que le scénario de l'abandon est à l'étude, en concertation avec les communes. En début d'année, la Municipalité de Chavannes-près-Renens s'était d'ailleurs retirée du projet.

Elle avait décidé de dénoncer unilatéralement la convention - liée au financement - signée en 2021 avec l'Office fédéral des routes (OFROU) et le Canton de Vaud. Les autorités de la commune considéraient que le projet allait à l'encontre des actions présentes et futures de la commune en faveur d'une mobilité responsable favorisant la marche, le vélo et les transports publics.

Un pacte pour lutter contre les bouchons voit le jour en Romandie

«Le Canton propose de mener avec les communes concernées des études complémentaires pour s'assurer qu'un renoncement à la réalisation de jonction peut se faire sans compromettre l'accessibilité dans l'Ouest lausannois. Des analyses réalisées montrent un trafic à la baisse par rapport aux projections, mais confirment des reports sur d'autres secteurs en cas de non-réalisation, et le besoin de mesures d'accompagnement, indique le Conseil d'Etat dans un communiqué.

«La croissance du trafic n'a pas eu lieu»

Une rencontre a eu lieu mardi matin pour prendre connaissance des résultats de ces analyses portant sur l'évaluation des conséquences d'un éventuel abandon de la jonction de Chavannes-près-Renens. Sous forme d'Assises de la mobilité dans l'Ouest lausannois, elle a réuni le Canton, les communes de l'Ouest lausannois, la Ville de Lausanne et SDOL (qui représente les communes de l'Ouest lausannois).

»Les comptages et analyses de trafic montrent que la croissance du trafic attendue dans le secteur du goulet de Crissier n'a pas eu lieu. En effet, entre 2014 et 2025, le trafic a été inférieur de 25% par rapport aux hypothèses sur lesquelles s'était basé l'OFROU pour le dossier de mise à l'enquête du projet de suppression du goulet de Crissier«, expliquent les services de la ministre Nuria Gorrite.

«Sur cette base, les hypothèses d'évolution du trafic à long terme sur les jonctions et le réseau local s'orientent vers une stabilité, voire une diminution en tenant compte des développements de l'offre de transport public»

»Les analyses montrent également qu'en l'absence de jonction à Chavannes-près-Renens, une partie du trafic se reporterait sur les jonctions environnantes et sur le réseau local. Dès lors, un renoncement à la jonction de Chavannes-près-Renens devrait s'accompagner nécessairement de mesures d’accompagnement ou d'adaptation de projets en cours«, ajoutent-ils.

Craintes d'un afflux de camions dans les Alpes suisses

Sur cette base, le Canton propose «d'identifier et de consolider, avec les communes concernées, les mesures d'accompagnement qui permettraient de s'assurer qu'un renoncement à cette jonction est possible sans compromettre l'accessibilité multimodale de l'Ouest lausannois. Et ce tout en maîtrisant les effets négatifs sur le réseau local et en veillant à une bonne efficience de l'ensemble des investissements publics».

Oppositions d'habitants

La Confédération, le Canton de Vaud et la commune de Chavannes-près-Renens avaient signé en juin 2021 une convention afin de réaliser cette jonction à l'ouest de Lausanne. Le paquet entier de mesures visant à la suppression du goulet d'étranglement de Crissier avait, lui, été mis à l'enquête par l'OFROU en novembre 2018.

Il avait donné lieu à 236 oppositions d'habitants, de groupes d'intérêts ainsi que de certaines communes. Parmi elles, beaucoup concernaient justement la future bretelle de Chavannes, qui n'est que l'un des éléments de la suppression du goulet d'étranglement. Toutes les parties avaient décidé fin 2019 de coopérer afin de trouver une solution acceptable par tous les partenaires.

On sait pourquoi les réparations de voitures coûtent toujours plus cher

Finalement adoptée par tous à l'époque, une «variante colline» prévoit que la jonction soit couverte, végétalisée et intégrée dans le paysage. Il est prévu de réaliser au-dessus une piste cyclable à double sens et un cheminement pour les piétons.

Un recours auprès du TAF

D'un maximum de 150 mètres, la jonction conserve les quatre bretelles qui permettront de rentrer et sortir de Chavannes-près-Renens dans les deux sens de circulation. Les coûts de cette jonction étaient initialement devisés à environ 100 millions de francs.

A noter encore que la section vaudoise de l'Association transports & environnement (ATE) a, elle, déposé en mars dernier un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre le projet global de goulet d'étranglement de Crissier. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Un pont autoroutier s'écroule en Belgique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce détaillant étranger s'installe dans les anciens murs de Migros
3
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
La cave du Conseil fédéral n'est plus secrète: voici ce qu'elle cache
Le Conseil fédéral abrite dans sa cave des crus helvétiques triés sur le volet. Combien coûtent-ils? Comment sont-ils choisis? Qui peut les boire? Tellement de questions et de réponses.
Quels trésors abritent la cave à vin du Conseil fédéral? Le gouvernement s'est vu forcé par le tribunal fédéral de rendre publique cette information autrefois secrète. En effet, nos confrères de la RTS avaient très envie de savoir ce qui se cachait dans cette fameuse «Bundeskeller». Nous avons donc plongé le nez dans les données fournies et voici ce qu'elles révèlent.
L’article