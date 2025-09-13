assez ensoleillé14°
DE | FR
burger
Suisse
Transports

Les Suisses ne veulent pas payer plus pour la mobilité

epa12368871 (FILE) - The Electric car Renault Zoe is presented during the press day at the 87th Geneva International Motor Show in Geneva, Switzerland, 08 March 2017 (reissued 11 September 2025). The ...
Keystone

Les Suisses ne veulent pas payer plus pour la mobilité

Une récente enquête montre que la population souhaite de meilleurs transports, sans mettre la main au porte-monnaie. Elle reste attachée à la voiture.
13.09.2025, 11:0913.09.2025, 11:09
Plus de «Suisse»

Les Suisse refusent une augmentation du coût de la mobilité et se montrent ouverts à la voiture électrique. A leurs yeux, la surcharge de certains axes routiers constituent le problème le plus urgent pour la population, selon le «baromètre de la mobilité» publié samedi.

Uber déménage son siège social suisse: ce que ça cache

Plus de la moitié des 1000 personnes interrogées (57%) a mentionné spontanément cette problématique, tandis que la surcharge des transports publics a été évoquée plus rarement, indique la faîtière Autosuisse, qui publie samedi les résultats de cette enquête représentative menée par l'institut gfs.bern.

L'extension des infrastructures et une meilleure offre en transports publics sont proposées comme solutions. Les sondés accordent aussi une grande importance à l'accessibilité des régions rurales et à la qualité de vie dans les régions résidentielles.

Les transports ferroviaires suisses ont battu «un record absolu»

Malgré les besoins en nouvelles infrastructures, la mobilité ne doit pas devenir plus chère. Deux tiers des personnes interrogées estiment que les coûts de transport constituent un lourd fardeau pour le budget des ménages.

Cité dans le communiqué, le président de la faîtière des importateurs suisses d'automobiles, Peter Grünenfelder demande donc des «allégements significatifs» pour les ménages privés et les entreprises.

L'étude permet aussi de relever l'importance de la voiture. Pour six sondés sur dix, elle est indispensable au quotidien. Trois quarts des personnes interrogées la considèrent même comme un pilier essentiel de l'économie suisse.

Le nouveau boss des villes suisses ne va pas plaire à Albert Rösti

L'automobile est toutefois associée aux questions environnementales et climatiques. Dans ce cadre, une majorité des sondés considère la mobilité électrique comme une partie de la solution et six personnes sur dix choisiraient, lors de leur prochain achat, une voiture au moins en partie électrique. Un quart (27%) opteraient même pour un modèle entièrement électrique. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
C'est quoi «Numéro inconnu», le documentaire Netflix dont tout le monde parle?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
2
Le fiasco fromager continue chez Migros
3
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
Des «prédateurs» persécutent leur ex grâce à la justice suisse
Deux romandes raconte comment, après s'être séparées, leurs conjoints se servent du système judiciaire suisse dans le but de les harceler et de leur rendre la vie impossible. L'une d'elles dénonce une «justice qui favorise le prédateur».
C'est dans les colonnes de 24 Heures que Sarah et Claudia (prénoms d'emprunt) se confient. Depuis qu'elles sont séparées, leurs ex-conjoints utilisent la justice pour leur rendre la vie impossible. Une situation cauchemardesque qui pourrait pousser certaines personnes «à la dépression, au suicide», alerte Sarah.
L’article