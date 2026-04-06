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François Armada sera le nouveau syndic d'Yverdon-les-Bains

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Le PLR (à droite) devrait être le seul candidat pour le poste de syndic.Keystone

Yverdon-les-Bains aura un nouveau syndic

Le municipal PLR devrait être le seul candidat pour prendre la tête de la deuxième ville du canton de Vaud.
06.04.2026, 22:1606.04.2026, 22:16

François Armada sera sans doute le nouveau syndic d'Yverdon-les-Bains. Le PLR, vainqueur des dernières élections communales dans la cité thermale, l'a désigné lundi soir pour briguer le poste.

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Sachant que les socialistes yverdonnois ont annoncé renoncer à la syndicature, François Armada devrait être le seul candidat en lice, mardi à l'issue du délai pour le dépôt des listes. Son élection devrait ainsi être tacite dans la deuxième ville du canton de Vaud.

Arrivé en tête le 29 mars du 2e tour des élections communales, François Armada a été désigné par acclamation, lundi soir lors de l'assemblée générale extraordinaire du PLR yverdonnois. Son parti écrit dans un communiqué:

«Elu brillamment à la Municipalité avec le plus grand nombre de voix, il bénéficie d'une légitimité claire pour briguer cette fonction»

Les deux autres élus PLR, Christian Weiler et Dominique Viquerat, n'étaient pas intéressés par le poste.

La nouvelle Municipalité comprendra aussi le Vert'libéral Pierre-Henri Meystre, qui faisait partie de la même entente que les PLR. La gauche, jusqu'ici majoritaire, ne sera plus représentée que par les socialistes Julien Wicki et Brenda Tuosto ainsi que par le Vert Benoist Guillard.

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Né en 1968 et technicien du bâtiment de formation, François Armada a rejoint la Municipalité d'Yverdon lors d'une élection complémentaire en octobre 2022. Si son élection comme syndic se confirme, il succédera au socialiste Pierre Dessemontet (qui ne se représentait pas) et à la verte Carmen Tanner (non réélue), un duo qui avait mis en place une co-syndicature. (ats)

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