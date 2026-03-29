Deux Vertes renommées ont passé un mauvais dimanche

Largement élue en 2021, Carmen Tanner n'a pas pu conserver son siège à l'exécutif d'Yverdon-les-Bains en 2026. Image: KEYSTONE

Carmen Tanner et Rebecca Joly, deux figures des Verts vaudois, n'ont pas été réélues dimanche. Tour d'horizon des principaux résultats dans le canton.

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Le second tour des élections communales vaudoises a été fatal dimanche à deux figures politiques et féminines des Verts. A Yverdon-les-Bains, la co-syndique Carmen Tanner s'est pris une veste en échouant au 10e rang et n'a donc pas été réélue. A Prilly, c'est la municipale sortante et présidente des Verts vaudois Rebecca Joly qui a dû déchanter.

Les cartes ont d'ailleurs été complètement rebattues dans la deuxième ville du canton, qui a basculé à droite. L'exécutif passe ainsi d'une majorité à 5-2 pour la gauche à un score de 4-3 pour la droite. Le PS n'a donc pas réussi à conserver le siège du syndic Pierre Dessemontet qui ne s'était pas représenté après une législature tendue.

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Le PLR, qui a grappillé un troisième siège, fait figure de grand vainqueur. François Armada termine en tête devant le socialiste Julien Wicki, puis le PLR Christian Weiler. La conseillère nationale PS Brenda Tuosto arrive en quatrième position, devant l'écologiste Benoist Guillard.

Les deux nouveaux élus ferment la marche: le PLR Dominique Viquerat devance le Vert'libéral Pierre-Henri Meystre. Pour la première fois, un Vert'libéral accède à la Municipalité yverdonnoise.

Vote sanction

Au final, cinq municipaux sortants rempilent pour cinq ans. Déjà en difficulté au premier tour, l'écologiste et co-syndique Carmen Tanner n'a pas réussi à redresser la barre, alors qu'elle avait été brillamment élue en 2021. Elle termine en 10e position seulement. C'est un échec retentissant pour elle.

Un contexte général défavorable aux Verts et un vote sanction pour sa gestion de l'urbanisme et de la culture pourraient expliquer ce recul. Surtout qu'Yverdon-les-Bains est une ville habituée aux alternances et qu'elle a vécu une dernière législature chahutée.

Bascule aussi à Prilly

Grosse déception aussi à Prilly pour la députée au Grand Conseil et présidente des Verts vaudois Rebecca Joly. Avec sa non-réélection ainsi que celle de son collègue écologiste Maurizio Mattia, la Municipalité bascule à droite.

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Les deux sortants, qui figuraient encore dans le top-5 après le premier tour, ont été devancés par deux nouveaux venus de l'Entente de droite, le PLR Tony Capuano et l'UDC Fabien Deillon. L'élection de ce dernier constitue une première pour un candidat UDC dans une grande commune vaudoise.

Les mieux élus sont aussi issus de cette entente de droite, à savoir le sortant Luigi Sartorelli (Centre) et Lumia Claramunt (PLR). La nouvelle candidate socialiste Ariane Zwahlen arrive en troisième position.

Retour du PLR à Renens

Toujours dans l'Ouest lausannois, Renens reste clairement en main des partis de gauche, mais ceux-ci n'occupent plus tous les sièges. Ejecté de l'exécutif en 2021, le PLR fait son retour grâce à l'élection de la députée Elodie Golaz Grilli, arrivée en 4e position.

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Patricia Zurcher Maquignat (PS) a signé le meilleur score dimanche, suivie par Oumar Niang (PS) et Nathalie Jaccard (Verte). Carole Castillo (Fourmi rouge) et Sylvain Richard (Vert) sont aussi élus. Le syndic socialiste Jean-François Clément avait déjà été élu dès le 1er tour.

Nyon reste à gauche

A Nyon, la gauche a décroché quatre sièges à la Municipalité. Les deux sortants PLR sont réélus et un siège revient au Parti indépendant nyonnais (PIN). Avec le départ de l'emblématique syndic Daniel Rossellat, resté 18 ans à son poste, les jeux paraissaient particulièrement ouverts.

Le deuxième tour n'a finalement pas débouché sur un bouleversement, même si la gauche se renforce légèrement. Le PS décroche un troisième siège, jusqu'ici dévolu à Daniel Rossellat, indépendant élu avec l'appui de la plateforme rose-verte.

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Les cinq municipaux sortants sont réélus et occupent les cinq premières places. Alexandre Démétriadès arrive en tête devant l'écologiste Pierre Wahlen et Stéphanie Schmutz (PS). Les deux PLR Olivier Riesen et Roxane Faraut suivent non loin. Viennent ensuite deux nouveaux: Daniel Grosjean qui décroche un siège pour le Parti indépendant nyonnais (PIN) et Maël Joly, nouveau municipal socialiste.

Pas de changement de majorité à Vevey et Morges

A Morges, la droite a conservé la majorité, même si celle-ci se réduit. Au final, la gauche obtient un troisième siège, dévolu aux Verts. L'alliance de droite ne place que trois de ses membres (1 PLR, 1 Vert'libéral et 1 de l'Entente morgienne). Le tout sera arbitré par un indépendant, ex-PLR.

A Vevey, la gauche reste majoritaire. Les Socialistes et les Verts décrochent chacun deux sièges, Décroissance alternative (da) ne compte plus qu'une élue. Le PLR signe son retour au sein de l'exécutif. (btr/ats)