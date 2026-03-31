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Après Swisspass et les CFF, Mobilis augmente aussi ses prix

Le bus des Transports publics lausannois (TL) photographie devant la cathedrale de Lausanne ce mercredi 1 octobre 2025 a Lausanne. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)
Mobilis unifie 15 entreprises de transports publics, dont les tl lausannois. Image: KEYSTONE

La hausse des prix des transports en Suisse en entraîne une autre

Après que l'Alliance Swisspass a annoncé augmenter ses tarifs, le regroupement vaudois Mobilis fait de même.
31.03.2026, 13:1131.03.2026, 13:11

La communauté tarifaire vaudoise Mobilis adaptera ses prix le 13 décembre prochain, «en cohérence» avec la hausse générale des tarifs annoncée mardi par la branche suisse des transports publics. Comme au niveau national, l'augmentation moyenne sera de 3,9%, mais les tarifs évolueront différemment selon les produits et les périmètres de déplacement.

Les adaptations seront plus marquées pour les déplacements occasionnels dans les zones urbaines (1–2 zones) – qui bénéficient d'une offre dense et fréquente – par rapport aux zones périurbaines (3–4 zones), explique Mobilis dans un communiqué. Et de détailler que pour les billets individuels, dès 3 zones, la hausse sera appliquée de manière linéaire, avec une évolution moyenne de 3,9%.

Les transports publics vont coûter plus cher en Suisse

En parallèle, le prix des cartes journalières seront diminués pour les déplacements sur 1, 2 (tarif entier et réduit) et 3 (tarif réduit) zones. «Cette mesure vise à renforcer l'attractivité de la carte journalière en valorisant la possibilité de voyager librement toute une journée sans multiplier l'achat de billets individuels», relève le communiqué.

Pour expliquer la hausse générale, la communauté tarifaire vaudoise explique que les quinze entreprises regroupées dans Mobilis font face à «une hausse marquée de leurs coûts d'exploitation, notamment liée à l'augmentation des dépenses d'énergie, de maintenance et à l'amortissement des infrastructures, dans un contexte financier contraint pour la branche». (jzs/ats)

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