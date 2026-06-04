Les déplacements seront fortement contraints durant le G7 et les jours précédents et suivants. Image: montage watson

Ce sera le chaos pour les CFF et les automobilistes romands à cause du G7

Alors que le G7, événement qui réunit les dirigeants de la France, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, d'Italie, du Canada, du Japon et d'Allemagne, se rapproche, les désagréments pour les Romands se précisent.

Plus de «Suisse»

Le G7 qui se tiendra à Evian du 15 au 17 juin 2026 promet des turbulences. Notamment du côté des transports dans l'arc lémanique. On fait le point.

Frontières fermées à Genève pendant le G7

La grande majorité des frontières genevoises seront fermées du 12 au 18 juin. A l'exception des douanes de:

Anières,

Gare d'Annemasse,

Thônex-Vallard,

Moillesulaz,

Bardonnex,

Perly,

Meyrin (Cern)

Ferney-Voltaire,

et des deux douanes de Genève aéroport et Cornavin CFF.

L'Etat de Genève rappelle qu'outre ces points de passage «le franchissement des frontières terrestre et lacustre à tout autre endroit est interdit, quel que soit le mode de déplacement (y compris à vélo ou à pied).»

Voici la carte des passages frontières fermés. Image: capture d'écran ge.ch

Ajoutons qu'aux frontières ouvertes, on s'attend à de très nombreux bouchons, surtout le matin et en fin de journée, dus à «la réintroduction des contrôles à la frontière avec la France dans le canton de Genève.» Mais l'Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières rassure:

«Le libre franchissement de la frontière est toujours garanti, des contrôles d’identité sont toutefois à prévoir.»

Ce que confirme l'Etat genevois: «Le renforcement des contrôles et la concentration des flux sur ces axes spécifiques entraîneront d'importants ralentissements, mais l'accès au territoire suisse reste pleinement garanti pendant cette période.»

Autoroute de contournement (A1) fermée pendant le G7 à Genève

Du 15 au 17 juin, un tronçon stratégique de l'autoroute A1 sera totalement fermé en direction de la France, rapportent la Tribune de Genève et la RTS.

Concrètement, les automobilistes arrivant depuis Lausanne ne pourront plus rejoindre la douane de Bardonnex. La circulation sera interrompue entre Meyrin et la frontière française pendant 72 heures. Seul le tronçon jusqu'à Meyrin restera accessible. L'entrée en Suisse depuis la France demeurera possible, même si des contrôles renforcés sont également prévus.

Cette fermeture touche l'un des axes routiers les plus importants du canton, l'autoroute de contournement. Elle permet notamment de relier l'aéroport de Genève à la France sans passer par le centre-ville. Chaque jour, des milliers de frontaliers et de nombreux camions de marchandises l'empruntent.

Bus et trams TPG en vacances à Genève pour le G7

Les déplacements au sein du canton seront eux aussi chamboulés, préviennent les TPG qui annoncent le passage à «l'horaire vacances»:

«La flotte des Transports publics genevois (tpg) circulera dans sa majeure partie selon l’horaire vacances du 15 au 17 juin inclus» tpg

Ce qui implique une fréquence plus légère sur les lignes de trams et bus. Les TPG enjoignent donc la population à «anticiper et planifier autant que possible ses déplacements.» La régie indique dans un communiqué que «certaines lignes seront suspendues dès jeudi après-midi (64, 69). D’autres lignes verront leur parcours adapté, certains arrêts n’étant temporairement plus desservis (38, 40, 52, 78, 82, 83, M). Le service de transport à la demande tpgFlex ne desservira aucun arrêt sur le territoire français. Ces mesures sont prévues jusqu’au mercredi 17 juin inclus.»

Concernant le dimanche 14 juin, jour de la manifestation, les TPG précisent qu'«aucun tram 17 ne circulera et le tram 12 ne circulera que du Bachet-de-Pesay à Plainpalais» dès 5 heures du matin. Pour le reste de la journée et les autres lignes, la société de transport s'attend à de grosses perturbations:

«La situation sera gérée en temps réel ce jour-là, au fur et à mesure de l’avancement de la manifestation prévue en fin de journée et de ses implications pour leur réseau. Les lignes du centre-ville seront particulièrement touchées, notamment celles dont le parcours croise celui de la manifestation. Des perturbations pourraient toutefois s'étendre à l'ensemble du réseau.»

Des trains CFF impactés par des chantiers

Hasard du calendrier ou non, les liaisons CFF entre l'arc lémanique, Genève et le reste de la Suisse seront partiellement interrompues durant le week-end du 13-14 juin, apprenait-on par communiqué il y a quelques jours. Des chantiers agendés ce week-end-ci sont en cause.



Dans le détail, les désagréments seront très importants pour de nombreux Romands et les voyageurs devront s’armer de patience du vendredi 12 juin à 23h au lundi 15 juin à 5h. Plusieurs chantiers simultanés entraîneront d’importantes perturbations ferroviaires, en particulier autour de Lausanne, principal nœud du réseau concerné par les travaux.

Le détail 👇 Ces travaux intensifs vont perturber le trafic CFF en Suisse romande

Les CFF ont en effet annoncé une réduction significative de la capacité de la gare de Lausanne durant tout le week-end en raison du remplacement de plusieurs aiguillages. D’autres interventions sur les voies et les infrastructures viendront également affecter plusieurs axes majeurs de Suisse romande.

Le trafic sera notamment totalement interrompu entre Palézieux et Romont, sur la ligne reliant Lausanne à Fribourg et Berne. La liaison entre Aigle et Saint-Maurice, en direction du Valais, sera elle aussi coupée. Des restrictions sont également prévues sur la ligne d’Yverdon, ainsi que sur l’axe Lausanne–Genève, l’un des plus fréquentés du pays.

Si des bus de remplacement assureront les correspondances sur les tronçons concernés, la gabegie est à craindre en raison des manifestations qui doivent attirer plusieurs milliers d'individus à Genève le dimanche 14 juin, mais aussi à Lausanne la veille pour la grève féministe. Les CFF recommandent aux voyageurs de consulter les horaires en ligne avant leur départ et de prévoir davantage de temps pour leurs déplacements.



Le Léman Express et le TER durant le G7

Sur territoire français, les trajets par le rail seront aussi contrariés:

«La circulation des trains Léman Express et TER sera interrompue entre Evian et Thonon dans les 2 sens. Les trains Léman Express et TER auront pour terminus et origine la gare de Thonon-les-Bains. Certains trains entre Annemasse et Thonon seront supprimés et remplacés par des autocars. Les autocars réguliers TER et Léman Express circuleront normalement jusqu’à Evian.» Léman Express

Néanmoins, le trafic Léman Express en Suisse «restera normal pour les trajets entre Annemasse <> Coppet et Genève-Aéroport, et entre Bellegarde / La Plaine <> Genève.»

Les bateaux de la CGN entre Evian et Lausanne avec le G7

Les bateaux seront eux aussi impactés par les événements, comme l'explique la préfecture de Haute-Savoie en indiquant qu'«une zone lacustre fait l’objet de mesures de sécurité dans le prolongement des dispositifs terrestres. Cette zone impliquera la fermeture du débarcadère d’Evian-les-Bains. Les liaisons sont reportées sur deux points à Thonon-les-Bains et à Lugrin.» La CGN détaille:

«En raison du Sommet du G7 qui se tient à Evian-les-Bains, le trafic de la CGN subit des perturbations majeures du 11 au 17 juin 2026. Le débarcadère d'Evian étant fermé, la ligne N1 Lausanne-Evian est déviée vers le débarcadère de Lugrin Tourronde.»

Toutefois, le site dédié de l'Etat de Vaud précise qu'«aucun stationnement n’est possible à proximité de Lugrin Tourronde. Des parkings-relais seront mis en place par les collectivités françaises.»

Les recommandations des autorités pour le G7

Les autorités recommandent de privilégier le télétravail et d'éviter les déplacements non essentiels dans toute la région lémanique entre le 10 et le 19 juin 2026. Le Conseil d'Etat genevois incite également fortement les entreprises à passer au télétravail, à organiser des visioconférences ou décaler les réunions non urgentes. (hun)

