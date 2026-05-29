Lausanne est la deuxième grande ville la moins motorisée de Suisse. Image: KEYSTONE

Voici le mode de transport préféré des Lausannois

On compte toujours moins de voitures parmi la population lausannoise. Une récente étude s'est penchée sur ses moyens de locomotion privilégiés.

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La population lausannoise renonce de plus en plus à la voiture, au profit des transports publics et du vélo. La capitale vaudoise comptait 647 voitures de tourisme de moins l'an dernier (-1,4% par rapport à 2024) détenues par des personnes résidentes, montre la 11e édition de l'Observatoire de la mobilité.

Lausanne affichait 312 voitures pour 1000 habitants en 2025, un chiffre en baisse constante depuis plusieurs années. Elle demeure ainsi la deuxième grande ville la moins motorisée de Suisse, derrière Bâle (308) mais devant Zurich (316), Genève (320) et Berne (355).

Parallèlement, le vélo s'impose «comme une pratique toujours plus attractive», affirme la Municipalité dans son communiqué. Elle mentionne notamment une progression de 8% en 2025 sur la tranchée du Languedoc, laquelle longe les voies de chemin de fer entre Sévelin et le pont Marc-Dufour.

Pour accompagner cette dynamique, la Ville dit avoir réalisé 5,9 km supplémentaires d’aménagements cyclables et créé 632 nouvelles places de stationnement vélo.

Des «événements d'envergure»

Les transports publics sont, eux aussi, «restés un pilier central de la mobilité urbaine», poursuit le communiqué. Leur fréquentation ne cesse de croître, avec 1,8 million de voyageurs supplémentaires en 2025 (+1,4% sur un an). Une «offre renforcée» et des «événements d'envergure», comme que la Fête fédérale de gymnastique 2025, expliquent notamment cette progression.

La marche à pied reste, finalement, le mode de déplacement le plus pratiqué à Lausanne, et sa part continue d'augmenter. La marche représente 45% des déplacements, devant les transports publics (25%), le vélo et la voiture (15% chacun). (jzs/ats)