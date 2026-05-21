Un audit fait tomber le boss de cette compagnie de navigation romande

La compagnie de navigation des lacs de Neuchâtel et Morat veut engager une transformation majeure après plusieurs mois difficiles.

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Pour opérer une transformation majeure, le conseil d'administration de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) a décidé de se séparer de son directeur Peter Voets. L'économiste Julien Crevoisier a été nommé directeur ad intérim et a commencé sa mission mercredi.

A la suite du rapport d'audit et «au vu des réformes à entreprendre, il semblait difficile de poursuivre avec la direction actuelle car il s'agit de créer une nouvelle culture d'entreprise», a déclaré à Keystone-ATS Alain Ribaux, président du conseil d'administration, depuis février.



«La résiliation s'est passée en bonne entente avec le directeur et se fera dans le cadre des délais légaux, soit au 30 novembre», a précisé l'ex-conseiller d'Etat neuchâtelois:

«Il n'est pas exclu que d'ici là, des mandats particuliers lui soient confiés»

Peter Voets était en poste depuis début 2025 et avait dû faire face d'emblée à des difficultés préexistantes.

Alain Ribaux a ajouté que le personnel «est conscient que les choses sont en train de se dénouer et a une volonté commune assez forte d'aller de l'avant». L'audit, publié au début du mois, avait identifié une «méfiance» et un «sentiment de manque d’écoute» au sein du personnel navigant vis-à-vis de la direction, tout en soulignant que ces difficultés s’inscrivent dans un «clivage structurel préexistant».

Julien Crevoisier. Image: RD resolutionsa.ch

Economiste de formation, domicilié à Delémont, Julien Crevoisier «est au bénéfice d’une large expérience dans le soutien à des organisations en phase de transition ou confrontées à des difficultés», a indiqué le conseil d'administration dans un communiqué.

Forte demande

Le nouveau directeur ad intérim «aura pour tâche, avec l'ensemble des équipes navigantes et administratives d’inscrire l’entreprise dans une nouvelle dynamique et de mener à bien une transformation majeure», a précisé le conseil d'administration. Les objectifs stratégiques assignés sont la poursuite des prestations, la viabilisation de la flotte, l'accompagnement des équipes, l'évolution de la culture d’entreprise et de la gouvernance et la pérennisation du modèle d’affaires.

Face aux difficultés qu'elle rencontre, la LNM avait annoncé le 6 mai qu'elle devait reporter le début de sa saison haute au 19 juin. «Les nouvelles sont bonnes. La saison haute pourra commencer à cette date. Deux bateaux, soit Le Fribourg et le Neuchâtel, sont quasi prêts et pourront naviguer avant car il y a une forte demande pour des courses spéciales comme des mariages», a précisé Alain Ribaux. Le Vieux Vapeur entrera en service à fin juin. (jah/ats)