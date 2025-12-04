Un accident de personne a interrompu le trafic ferroviaire à Gland
Un accident de personne a eu lieu ce jeudi après-midi à la gare de Gland. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Genève et Renens, avec des trains régionaux qui circulaient jusqu'à Nyon et dans le sens inverse.
Des retards et des suppressions étaient à prévoir. Les lignes TGV, IC1, IR, IR15, IR57, IR90, IR95 et RE33 étaient concernées. Mais la situation est désormais rétablie.
Notre journaliste présente sur place au moment de l'accident nous indique que la police, les pompiers et une ambulance ont été dépêchés. Elle précise:
Des bus de remplacement ont été proposés par les CFF pour le trajet entre Nyon et Rolle. (dg/ag)
Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches?
Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:
La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143
Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147
Urgences médicales au 144
stopsuicide.ch