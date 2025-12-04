en partie ensoleillé
Un accident de personne a interrompu le trafic ferroviaire à Gland

Les trains ne circulaient plus entre Genève et Renens suite à un accident de personne à la gare de Gland. La police et les pompiers étaient sur place. La situation est désormais rétablie.
04.12.2025, 14:5604.12.2025, 16:17

Un accident de personne a eu lieu ce jeudi après-midi à la gare de Gland. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Genève et Renens, avec des trains régionaux qui circulaient jusqu'à Nyon et dans le sens inverse.

Des retards et des suppressions étaient à prévoir. Les lignes TGV, IC1, IR, IR15, IR57, IR90, IR95 et RE33 étaient concernées. Mais la situation est désormais rétablie.

Un accident de personne à Gland.
L'ambulance dépêchée à la gare de Gland.Image: watson
Accident de personne à Gland.
La police en fond.Image: watson
Accident de personne à Gland.
La zone a été bouclée.Image: watson

Notre journaliste présente sur place au moment de l'accident nous indique que la police, les pompiers et une ambulance ont été dépêchés. Elle précise:

«Des gens dans le bus m'ont dit que du personnel médical discutait avec celles et ceux qui n'avaient pas l'air bien, aux alentours du lieu de l'accident, voie 3»
Notre journaliste à la gare de Gland.
Une collision a perturbé le trafic CFF

Des bus de remplacement ont été proposés par les CFF pour le trajet entre Nyon et Rolle. (dg/ag)

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches?

Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:
La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143
Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147
Urgences médicales au 144
stopsuicide.ch

