faible pluie13°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Elles dénoncent le sexisme des girons de la jeunesse vaudois

Vaud: sexisme et omerta à la «Fédé» des jeunesses campagnardes
Ce 20 mai débutera à Prévonloup (VD) le rallye de la Fédération Vaudoise des Jeunesses campagnardes. Image: montage watson

Fête de jeunesse: «Si je ne me cache pas, je vais me faire violer»

Derrière l’image festive et conviviale des girons de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes, plusieurs témoignages dénoncent un climat marqué par le sexisme ordinaire, des agressions sexuelles et une forte omerta.
18.05.2026, 15:3918.05.2026, 15:41

A quelques jours du Rallye FVJC de Prévonloup, qui doit accueillir des milliers de visiteurs, une enquête de 24 Heures donne la parole à une quinzaine de femmes ayant fréquenté les jeunesses campagnardes vaudoises (FVJC), qui rassemble plus de 4000 membres actifs. Beaucoup décrivent des comportements banalisés: mains aux fesses, remarques humiliantes, pression sexuelle ou insultes.

«Je ne connais pas une fille qui ne se soit pas fait toucher les fesses au moins une fois dans une soirée», raconte une participante de 26 ans à nos confrères. Une autre affirme qu'«un homme m’a déjà coincée dans les toilettes d’un giron avec l’intention d’abuser de moi» avant de réussir à s’échapper. Une jeune participante explique avoir fui un garçon lors d’une soirée:

«J’ai pensé: si je ne me cache pas, je vais me faire violer»

Une femme témoigne aussi de propos sexistes «largement banalisés» sous le couvert de l'humour dans ces girons.

Des affaires jusque devant les tribunaux

Certaines situations ont débouché sur des procédures judiciaires. Entre 2016 et 2025, la police cantonale vaudoise a recensé 19 infractions à caractère sexuel liées à des fêtes de jeunesse, dont quatre viols et plusieurs actes d’ordre sexuel sur mineurs.

Elle pousse ces Romandes à briser le silence: «Parler est une arme»

Mais selon plusieurs témoins et le porte-parole de la police cantonale vaudoise, ces chiffres seraient largement «sous-estimés».

Un phénomène social

«La réputation fait le statut des individus. Dénoncer des faits, c’est s’éclabousser soi-même, mais aussi éclabousser tout le monde. Il y a donc une véritable omerta et une inversion de la culpabilité», analyse Alexandre Dafflon, sociologue de l’université de Lausanne, interrogé dans l’enquête de 24 heures. Il estime que les sociétés de jeunesse reposent sur «une organisation sociale très genrée», où certains comportements problématiques sont banalisés.

«Pour de nombreux membres, seul le viol constitue une véritable agression. Beaucoup ne réalisent pas que les violences sont bien plus étendues.»
Alexandre Dafflon auprès du journal lausannois payant

Selon lui, le poids du groupe et la réputation des membres favoriseraient aussi une forme de silence autour des violences sexuelles.

Des mesures prises

Face aux critiques, la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes a mis en place plusieurs mesures ces dernières années: affiches de sensibilisation, numéros d’aide ou encore le dispositif «Demandez Angela», déjà utilisé dans certains festivals pour permettre aux personnes en insécurité de demander discrètement de l’aide à un barman ou une membre du staff. Mais ces initiatives divisent les membres. Certains les jugent utiles, d’autres estiment qu’elles sont tournées en dérision ou considérées comme «un truc de gauchiste».

«Je regrette d'avoir porté plainte pour viol»

Pour plusieurs témoins, le principal problème reste surtout la banalisation de certains comportements et la difficulté à les remettre en question dans un univers encore largement dominé par les codes masculins et les rapports de groupe. (hun/jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
2
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
Thèmes
Après un sujet compliqué, voici des chats moches...
1 / 13
Après un sujet compliqué, voici des chats moches...
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Cette Romande raconte son viol et l'enfer judiciaire qu'elle a subi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces Suisses veulent «sauver la race blanche» des juifs et interner les homos
Un nouveau groupe d’extrême droite gagne du terrain autour du lac de Zurich. Les «Nationalistes suisses» entretiennent des liens étroits avec le réseau néonazi Blood & Honour et avec le mouvement Mass-Voll.
Deux néonazis brandissent d’immenses drapeaux suisses en scandant «Fuck EU». Ils font partie de plusieurs dizaines d’extrémistes de droite qui ont manifesté samedi dernier à Lucerne, aux côtés de près de 1000 autres participants, contre le «traité de soumission à l’UE». La manifestation était organisée par le mouvement Mass-Voll (né pendant la pandémie) de Nicolas Rimoldi, dont les positions glissent de plus en plus vers l’extrême droite.
L’article