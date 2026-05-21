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A Collombey-Muraz, deux cheminées dynamitées: la vidéo

Une vue d&#039;explosion controlee des deux cheminees de l&#039;ancienne raffinerie Tamoil le jeudi 21 mai 2026 a Collombey-Muraz dans le Chablais valaisan. Dans le cadre de la phase finale du demante ...
Image: KEYSTONE

La Romandie vient de perdre un morceau de son histoire industrielle

Les deux dernières cheminées de l’ancienne raffinerie Tamoil ont été dynamitées jeudi à Collombey-Muraz en Valais. Par ici pour la vidéo. 👇
21.05.2026, 15:0221.05.2026, 16:17

Les cheminées de près de 100 mètres pour un poids total de 4000 tonnes se sont effondrées, l’une après l’autre, comme un château de cartes, en quelques secondes. Les deux dernières cheminées de l'ancienne raffinerie Tamoil de Collombey-Muraz (VS) ont été dynamitées à l'explosif jeudi en début d'après-midi. Désormais, il ne subsiste plus de vestige d'une entreprise qui aura marqué le tissu économique régional.

Préparée depuis près de trois mois afin d’éviter toute mauvaise surprise, l’opération a nécessité l’utilisation de 50 kilos d’explosifs. Les routes à proximité ont été fermées durant près d’une heure pour des questions de sécurité.

Les images:

Vidéo: watson

La démolition simultanée de deux cheminées de cette envergure constitue un événement rare en Suisse», a précisé jeudi en conférence de presse Stéphane Trachsler, le directeur de Tamoil Suisse SA.

Des études environnementales, techniques et d’analyse des risques ont été menées depuis 2024 et des essais sur le terrain ont été réalisés, en 2025, afin d’évaluer les vibrations au sol», a-t-il ajouté. (sbo avec l'ATS)

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