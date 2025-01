Viola Amherd en tops (et en flops)

Malgré les critiques et les problèmes, la Valaisanne reste appréciée longtemps, avant de dégringoler en fin de classement dans les sondages d'opinion. L'UDC l'a continuellement critiquée pour son rapprochement avec l'Otan. L'ancien PDC n'avait plus été à la tête du dicastère depuis Arnold Koller, qui y était resté deux ans de 1987 à 1989. (jah/ats)

Par petites touches, elle a su mettre en valeur le travail de l'armée. Lors de la crise du coronavirus, lorsque 6000 militaires sont mobilisés pour soutenir les autorités cantonales. Il s'agit du plus grand déploiement depuis la Seconde Guerre mondiale. Lors des inondations au Tessin et en Valais à l'été 2024, l'armée est également venue à la rescousse.

Brigitte Beck et Nicolas Perrin représentaient le renouveau de Ruag après sa dissociation. Viola Amherd a dû faire face à d'autres problèmes de personnel. A peine nommé à la tête du tout nouveau Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité, le Prévôtois Jean-Daniel Ruch y renonce pour des raisons personnelles.

Le Parlement veut augmenter le budget de l'armée à 1% du PIB d'ici 2030. Et ce malgré le rouge vif affiché par les finances fédérales. En décembre 2024, il acte une hausse de 4 milliards sur quatre ans et coupe largement dans la coopération internationale.

La cheffe de l'armée a également bénéficié du contexte international particulier. La guerre en Ukraine change la donne et replace l'armée au centre des préoccupations.

La presse révèle plus tard qu'Ignazio Cassis et Ueli Maurer étaient en discussion avec les Français pour acquérir des Rafales. Viola Amherd n'aurait pas été au courant de ces discussions. Son bonus sympathie la sauve.

Lorsque Viola Amherd annonce que son choix s'est justement porté sur les F-35A du fabricant américain Lockheed Martin, les critiques pleuvent: appareils trop chers, inadaptés à la Suisse, achetés hors toute considération de politique étrangère. La ministre encaisse sans sourciller; son but est atteint.

Viola Amherd et Volodymyr Zelensky. Image: www.imago-images.de

Fin 2024, la Valaisanne annonce avec la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen, la conclusion des négociations entre la Suisse et l'UE sur les Bilatérales III.

