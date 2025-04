Les autocars électriques seraient plus écolos que les trains Image: Markus Born

Ce car suisse pourrait révolutionner les voyages à Europa Park

L'entreprise suisse Eurobus a lancé un test sur le tout premier car de voyage électrique du pays. Et pour cette grande première, direction Europa Park, pile à temps pour les 50 ans du parc.

Daniel Vizentini / ch media

Les véhicules électriques sont de plus en plus présents sur nos routes. Après les voitures, camions et bus de ligne, c’est au tour des cars de tourisme de passer au vert. Eurobus, entreprise argovienne, a commandé le premier autocar de voyage 100% électrique de Suisse. En attendant sa livraison l’année prochaine, un prototype a été testé sur un trajet symbolique: de Zurich à Europa Park via Windisch – soit 180 kilomètres aller, autant au retour.

Depuis 45 ans, Eurobus emmène chaque année des milliers de visiteurs au célèbre parc d’attractions allemand. Un trajet idéal pour ce type de motorisation, selon Jonas Steinki, responsable essais électriques chez Daimler Buses. Le modèle testé, un Mercedes-Benz eIntouro, est équipé d’une batterie de 400 kWh, pour une autonomie allant jusqu’à 500 km. Une recharge complète peut se faire en environ deux heures, selon l’infrastructure disponible.

Top départ très tôt en matinée

Le test a démarré à 7h à Zurich avec une batterie chargée à 89%. Après un arrêt à Windisch, le car est arrivé avant 10h à Europa Park, avec encore 40% de batterie restante. Des capteurs ont permis de surveiller en temps réel le comportement du véhicule pendant le trajet.

A bord, peu de différence par rapport à un car diesel, si ce n’est une nette réduction du bruit. «Là, il vient de changer de vitesse… mais on ne sent presque rien», expliquait Jonas Steinki. Le modèle compte deux moteurs et une boîte automatique à trois vitesses. L’ambiance sonore a séduit, même si Thomas Knecht, propriétaire du groupe Knecht (auquel appartient Eurobus), a trouvé l’intérieur encore un peu trop bruyant.

A noter qu'il s’agissait d’un bus interurbain et non pas de la version définitive du car, qui offrira plus de confort et une meilleure isolation.

Les autocars électriques plus écolos que les trains

Arrivé à destination, le car a été accueilli par Roland Mack, propriétaire du parc, lors d’une petite cérémonie. Pour Thomas Knecht, ce projet s’inscrit dans une volonté de proposer un transport rapide, fiable et surtout écologique vers Europa Park. Il affirme même que les cars de voyage seraient plus durables que le train, en raison de leur taux de remplissage et du poids transporté par siège: environ 300 kg contre 600 pour le rail.

«Aujourd'hui est un jour de fête pour nous» Thomas Knecht

Eurobus exploite déjà des bus hybrides et électriques sur ses lignes régulières, avec d’excellents retours d’expérience. Le coût d’acquisition est élevé, mais les frais d’entretien bien moindres: un E-bus a moins de pièces susceptibles de casser.

Après une recharge à Rust, le car a repris la route vers la Suisse. Fait étonnant: il a consommé moins d’énergie au retour, malgré une légère montée. Grâce à une météo clémente, le chauffage n’a pas été nécessaire. Pour simuler un voyage avec passagers, deux tonnes de lest avaient été chargées dans les soutes.

