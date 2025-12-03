en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
voiture

Les voitures électriques bientôt rechargées sans fil en Suisse

La recharge par induction des voitures électriques est fiable
La recharge par induction fait ses preuves.Image: admin.ch

Les voitures électriques pourraient bientôt être rechargées sans fil

La recharge par induction est fiable et s'avère aussi efficace que celle par câble, révèle une étude suisse. Plusieurs modèles ont déjà été équipés pour être rechargés de la sorte.
03.12.2025, 12:4203.12.2025, 12:42

Des chercheurs de l'Empa (Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche) ont mené des études sur la recharge par induction des voitures électriques. Ils ont constaté que cette méthode s'avère aussi efficace que la recharge par câble.

La recharge par induction a aussi un avantage par rapport à l'utilisation du câble. Elle pourrait, en effet, faciliter l'intégration des batteries des véhicules dans le réseau en tant que stockage énergétique flexible, relève l'Empa dans un communiqué publié mercredi.

Voici la marque qui a réussi à détrôner Tesla en Suisse

Le projet de recharge par induction de véhicules électriques est soutenu par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), ainsi que par les cantons de Zurich et d'Argovie. Plusieurs voitures ont déjà été équipées pour être rechargées de la sorte et déjà homologuées pour la circulation routière en Suisse.

«L'objectif était de tester la technologie actuelle dans la vie quotidienne, de clarifier les questions techniques et réglementaires et de démontrer son potentiel pour la transition énergétique», note Mathias Huber, chercheur au département «Sources d'énergie chimiques et systèmes automobiles» de l'Empa, cité dans le communiqué.

Dans des conditions réelles

Pour refaire le plein de sa batterie, la voiture électrique doit être garée au-dessus d'une plaque installée au niveau du sol. Une fois le véhicule correctement positionné, le processus de recharge s'enclenche. L'Empa s'est assuré que le système, basé sur l'électromagnétisme, ne nuisait pas à la santé.

Les tests de recharge ont été réalisés dans des conditions réelles, avec de la neige, de la pluie et à différentes températures. Ils ont montré un rendement de 90% comparable au chargement par câble. Cette technologie, déjà utilisée pour d'autres appareils électriques, «fonctionne de manière très fiable», conclut Huber. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
La nouvelle Jaguar s'est montrée en public
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«C'est trop facile»: ce braqueur visait les musées suisses, il raconte
Condamné à trois ans de prison et maintenant libre, un Marseillais ayant braqué deux musées suisses révèle les dessous de ces affaires qui font les gros titres.
Seulement quelques semaines après le braquage retentissant du Louvre, c'est le Musée romain de Vidy qui a été pris pour cible. En une poignée de minutes, ce sont des dizaines de pièces d'or qui ont été raflées. Et le butin est colossal, estimé à plusieurs millions de francs
L’article