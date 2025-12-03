La recharge par induction fait ses preuves. Image: admin.ch

Les voitures électriques pourraient bientôt être rechargées sans fil

La recharge par induction est fiable et s'avère aussi efficace que celle par câble, révèle une étude suisse. Plusieurs modèles ont déjà été équipés pour être rechargés de la sorte.

Plus de «Suisse»

Des chercheurs de l'Empa (Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche) ont mené des études sur la recharge par induction des voitures électriques. Ils ont constaté que cette méthode s'avère aussi efficace que la recharge par câble.

La recharge par induction a aussi un avantage par rapport à l'utilisation du câble. Elle pourrait, en effet, faciliter l'intégration des batteries des véhicules dans le réseau en tant que stockage énergétique flexible, relève l'Empa dans un communiqué publié mercredi.

Le projet de recharge par induction de véhicules électriques est soutenu par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), ainsi que par les cantons de Zurich et d'Argovie. Plusieurs voitures ont déjà été équipées pour être rechargées de la sorte et déjà homologuées pour la circulation routière en Suisse.

«L'objectif était de tester la technologie actuelle dans la vie quotidienne, de clarifier les questions techniques et réglementaires et de démontrer son potentiel pour la transition énergétique», note Mathias Huber, chercheur au département «Sources d'énergie chimiques et systèmes automobiles» de l'Empa, cité dans le communiqué.

Dans des conditions réelles

Pour refaire le plein de sa batterie, la voiture électrique doit être garée au-dessus d'une plaque installée au niveau du sol. Une fois le véhicule correctement positionné, le processus de recharge s'enclenche. L'Empa s'est assuré que le système, basé sur l'électromagnétisme, ne nuisait pas à la santé.

Les tests de recharge ont été réalisés dans des conditions réelles, avec de la neige, de la pluie et à différentes températures. Ils ont montré un rendement de 90% comparable au chargement par câble. Cette technologie, déjà utilisée pour d'autres appareils électriques, «fonctionne de manière très fiable», conclut Huber. (jzs/ats)