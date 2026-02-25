brouillard
SSR, impôts: les dernières tendances pour la votation du 8 mars

KEYPIX - Des personnes passent devant les affiches des partis politiques et des associations donnant leurs mots d&#039;ordre pour les votations cantonale et federale du dimanche 8 mars, ce mercredi 19 ...
Le vote s'annonce serré le 8 mars prochain (image d'archives).Keystone

Voici les dernières tendances pour la votation du 8 mars

Selon deux récents sondages, on se dirige vers un non pour l'initiative SSR, alors que le suspense demeure sur l'imposition individuelle.
25.02.2026, 06:1225.02.2026, 06:12

Les Suisses diraient non à l'initiative visant à réduire le montant de la redevance radio-tv à 200 francs, selon deux sondages de la SSR ainsi que de Tamedia et 20 Minuten publiés mercredi. Le oui l'emporterait de peu pour la loi sur l'imposition individuelle.

Selon le sondage de la SSR, 54% des votants se prononcent contre l'initiative sur la SSR contre 44% de oui. Seuls 2% des sondés sont indécis. Le sondage de Tamedia et 20 Minuten prévoit lui 57% de non contre 42% de oui.

Initiative SSR: «Les deux camps exagèrent massivement»

Le vote devrait également être serré concernant la loi sur l'imposition individuelle. Cette dernière serait acceptée par 53% des sondés contre 44% de refus, selon Tamedia et 20 Minuten. De son côté, la SSR fait part de 52% de oui (35% absolument pour et 17% plutôt pour) contre 44% de non (33% absolument contre et 11% plutôt contre) et 4% d'indécis.

L'initiative pour l'argent liquide et le contre-projet devraient tous deux passer la rampe, avec un avantage pour l'initiative. Un non clair se profile en revanche pour l'initiative pour un fonds climat. (jzs/ats)

