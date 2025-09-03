averses éparses16°
e-ID et valeur locative: sondages sur le vote du 28 septembre

ARCHIVBILD - ZUR NACHBEFRAGUNG ZUM NEIN DER REFORM DER ALTERSVORSORGE 2020 VOM SONNTAG, 24. SEPTEMBER 2017, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG --- Eine Frau wirft ihren Abstimmung ...
Les derniers sondages de YouGov Suisse promettent des votations passionnantes à la fin dmois de septembre.Image: KEYSTONE

On vote bientôt et ça s'annonce serré

La population suisse se rendra aux urnes le 28 septembre. Elle devrait dire oui à l'identité numérique. Le suspens reste entier à propos de l'autre objet en votations: l'impôt sur les résidences secondaires et la valeur locative. C'est ce que révèle le dernier sondage de l'institut YouGov.
03.09.2025, 11:5803.09.2025, 11:58
Leo Helfenberger
Plus de «Suisse»

Les citoyens suisses voteront prochainement, au plus tard à la fin du mois. Deux projets fédéraux leur seront soumis:

  • l'introduction d'un impôt immobilier cantonal sur les résidences secondaires et la suppression de la valeur locative,
  • la loi sur l'e-ID, ou identité numérique.

Les deux projets semblaient jusqu'à présent en bonne voie. C'est du moins ce qu'indiquaient tous les sondages. Or, la dernière enquête de YouGov Suisse montre que le vote sur l'impôt sur les résidences secondaires et la valeur locative devrait être serré. On fait le point.

En un coup d'œil
Impôt sur les résidences secondaires et la valeur locativeL'e-ID (identité numérique suisse)

Impôt sur les résidences secondaires et la valeur locative

Geschlossene Fensterlaeden an einer Ferienwohnung, am Montag, 4. Maerz 2024, in Brigels. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Les cantons de montagne en particulier craignent des pertes fiscales massives en cas de suppression de la valeur locative. Image: keystone

De quoi s'agit-il?

Le projet porte sur l'introduction d'un nouvel impôt cantonal sur les résidences secondaires. Il vise à compenser la perte de recettes des cantons due à la suppression de la valeur locative, demandée par le projet.

La Suisse vote sur un «véritable changement de système» immobilier

Ce projet ne porte pas directement sur la valeur locative. Mais s'il est accepté, la valeur locative sera supprimée.

Résultat du sondage sur la valeur locative

Jusqu'à présent, les partisans du projet de loi ont pu compter sur une avance confortable dans les sondages. On constate cependant avec la dernière enquête YouGov que l'écart entre les camps rétrécit.

«Compte tenu de l'incertitude statistique de l'estimation (intervalle de confiance), le projet pourrait être rejeté à l'heure actuelle», écrit l'institut d'études de marché dans un communiqué. Tout reste donc ouvert.

Les arguments qui font mouche

«Les arguments pour et contre sont multiples et reflètent la complexité du sujet», écrit YouGov Suisse. Les partisans considèrent que le nouveau système est plus équitable.

Les opposants, eux, redoutent des pertes fiscales (1,8 milliard en moins). Si le oui l'emporte, ils estiment que cela profitera particulièrement aux propriétaires fortunés et pénalisera les locataires. En effet, «les travaux de rénovation et de remise en état nécessaires ne seront plus effectués sur les immeubles, car on ne pourra plus de les déduire fiscalement», poursuit l'institut.

Analyse des motifs
En plus de leur intention de vote, les participants à l'enquête ont dû motiver leur décision. Celle-ci a ensuite été analysée par un procédé de traitement du langage naturel, une première dans ce domaine. Pour tout savoir sur la méthodologie, cliquez ici.

Aperçu par cantons

Le vote sur l'impôt immobilier sur les résidences secondaires est un référendum obligatoire. Il doit donc obtenir la double majorité du peuple et des cantons. Et là encore, l'estimation de YouGov - basée sur un modèle MRP - conclut à un résultat serré. Le suspens persiste dans 14 des 26 cantons:

«Le résultat du vote est particulièrement serré dans les cantons où le taux de propriété est faible et dans ceux où la proportion de résidences secondaires est élevée»
YouGov Schweiz
franc-parler
Abolition de la valeur locative: une idée à la Trump…

Le refus pourrait être très net en Suisse romande. Mais certains cantons alémaniques pourraient également basculer dans le camp du non: «D'une part, le résultat demeure incertain là où le taux de propriété est le plus faible, à savoir Bâle-Ville, Genève, Zurich, Neuchâtel et Vaud», selon YouGov.

«D'autre part, on constate que le soutien considérable projeté pour les régions avec une forte proportion de résidences secondaires – Uri, Jura, Valais et Tessin – n'est pas non plus clairement supérieur à 50%, à l'exception des Grisons», poursuit l'institut.

Le projet pourrait ainsi obtenir une majorité du peuple, sans celle des cantons.

L'e-ID (identité numérique suisse)

La version beta publique de l&#039;application swiyu montre sur un smartphone la version beta d&#039;une identit� electronique (E-ID) ainsi que l&#039;infrastructure de confiance associee, photographi ...
Effectuer ses démarches administratives en ligne? L'e-ID devrait le permettre à l'avenir.Image: keystone

De quoi s'agit-il?

Le projet de loi sur l'e-ID concerne l'introduction d'une identité électronique (e-ID) reconnue par la Confédération. L'objectif: permettre aux citoyens de s'identifier numériquement de façon sécurisée pour accéder à certains services. Vous trouverez une explication plus détaillée ici:

Vous allez voter sur l'e-ID: voici 7 cas où elle peut servir

Résultat du sondage sur l'e-ID

Là aussi, les opposants sont en train de combler leur retard. Cependant, même dans le dernier sondage, la part de oui reste nettement supérieure à 50%. Malgré un vent contraire, l'e-ID devrait donc l'emporter.

Les arguments qui font mouche

Pour ses partisans, l'e-ID simplifie grandement les démarches du quotidien, notamment au niveau administratif. «On la considère comme une mesure simple, pratique et logique pour entrer dans l'ère numérique», selon YouGov.

50% des grandes entreprises suisses déjà victimes de cyberattaques

Les opposants, en revanche, invoquent une surveillance accrue. Ils craignent aussi des cyberattaques, qui constitueraient une menace non indispensable sur les données personnelles.

Traduit et adapté par Valentine Zenker

partager sur Facebookpartager sur X
