Salut nazi? Les vidéos de cet UDC romand scandalisent

Des élus de la ville de Bienne s'opposent à la nomination de leur collègue Michaël Rüfenacht à la commission scolaire francophone à cause de ses publications sur les réseaux sociaux en lien avec la votation de juin «Pas de Suisse à 10 millions!».

Vous avez aimé la dureté de la campagne «200 francs, ça suffit!» sur la redevance SSR? Vous adorerez la radicalité des prochains débats sur l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!», également portée par l’UDC et mise au vote le 14 juin. Nos confrères biennois d’Ajour révèlent ce mercredi que l’UDC Michaël Rüfenacht, membre du législatif de la ville de Bienne, ne sera vraisemblablement pas nommé par ses pairs à la commission scolaire francophone. Poste qu'il convoitait.

En cause: ses publications sur les réseaux sociaux en lien avec la votation susmentionnée du 14 juin. «Le vote pour la nomination à la commission scolaire francophone devait avoir lieu ce mercredi, il est reporté d’un mois», indique à watson le président du conseil de ville biennois, le centriste Mohamed Hamdaoui.

«Les scénarios les plus sombres d'une guerre civile»

Les visions catastrophistes générées par l’IA dans des vidéos postées sur Instagram par Michaël Rüfenacht à cinq mois de la votation «Pas de Suisse à 10 millions!» interrogent. Elles font douter des aptitudes au dialogue de ce conseiller de ville, qui plus est à la commission scolaire. Comme l’écrit Ajour sur son site à propos de l’élu:

«Il n'esquisse rien d'autre que les scénarios les plus sombres d'une guerre civile: de la fumée au-dessus du Palais fédéral, des hordes de zombies en émeute dans les rues, des maisons en feu et, au milieu de tout cela, une famille suisse traditionnelle qui craint pour sa vie dans sa maison déjà à moitié détruite.» Ajour

Des bras tendus évoquant des saluts nazis

Nous avons visionné trois vidéos IA issues du compte Instagram de Michaël Rüfenacht.

La première vidéo met en scène une armée suisse où chars et avions de combat progressent dans des gerbes de feu au milieu d’un paysage montagneux.

La deuxième vidéo fait dire à une jeune femme aux longs cheveux bonds portant un drapeau suisse dans un décor alpestre: «L’honneur de voter, l’honneur de la démocratie directe, c’est notre fierté suisse.» Derrière elle, une assemblée de citoyens vêtus de culottes de peau comme en Bavière acquiescent à cette profession de foi en tendant si bien le bras qu’on dirait des saluts nazis. Viennent ensuite des applaudissements.

Derrière elle, une assemblée de citoyens vêtus de culottes de peau comme en Bavière acquiescent à cette profession de foi en tendant si bien le bras qu’on dirait des saluts nazis. Viennent ensuite des applaudissements. La troisième vidéo nous plonge dans un milieu urbain où règne le plus grand chaos. Collé à la fenêtre brisée de leur appartement donnant sur la rue, un jeune couple avec deux enfants en bas âge, blottis dans les bras de la mère pour l’un, dans ceux du père pour l’autre, est dans l'angoisse. La maman, brune, la peau mate, qui pourrait être d'origine méditerranéenne, dit: «Il faut renvoyer les criminels étrangers.» Le papa, les cheveux blonds, approuve: «Oui, absolument, ils sont responsables de ce chaos», ajoutant, alors que les «secours» arrivent: «On tiendra bon, pour les enfants.»

Les vidéos en question 👇 Vidéo: instagram

Les élus Verts biennois n’ont pas apprécié. Ils ne sont visiblement pas les seuls, des PLR ont également tiqué. Cité par Ajour, le conseiller de ville écologiste Stefan Rüber affirme qu’avec ces images:

«[Michaël Rüfenacht] montre clairement (…) qu'il ne respecte ni l'Etat, ni notre Constitution, et donc ni nos fondements démocratiques et libéraux» Stefan Rüber, cité par Ajour

La cheffe du groupe UDC, Sandra Schneider, défend son collègue mis en cause. Elle affirme ne pas avoir trouvé problématiques les images et les films qu'elle a vus, rapporte Ajour. Sollicité par le média biennois, Michaël Rüfenacht confie pour sa part:

«Il est (…) important de faire soigneusement la distinction entre critique politique et accusations personnelles» Michaël Rüfenacht, cité par Ajour

Michaël Rüfenacht ne précise pas s’il maintient ou non sa candidature.

«Un langage visuel antisémite»

L’élu UDC n’en est pas à sa première polémique. Ajour rappelle que, lors de la campagne «200 francs, ça suffit», il a «fait la une des journaux pour avoir utilisé, selon les experts, un langage visuel antisémite dans un message faisant la promotion de l'initiative (…). Il a rapidement remplacé cette image.»

La gêne parcourt les rangs du législatif biennois. Il semble tout à fait exclu que Michaël Rüfenacht soit élu à la commission scolaire francophone de la grande ville bilingue du Seeland, notamment caractérisée par une importante diversité des origines. Il est cependant acquis que l'UDC obtiendra le siège qui lui revient à la commission scolaire francophone.