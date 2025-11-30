ciel couvert
Taxer les riches? «Resservir les mêmes plats ne fonctionne pas»

Aktivistinnen und Medienleute treffen ein am Abstimmungsfest der JUSO zur Initiative &quot;Fuer eine soziale Klimapolitik - steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)&quot;, welche ei ...
Taxes les ultra-riches? Les Suisses n'en veulent pas.Image: KEYSTONE

Taxer les riches? «Resservir les mêmes plats, ça ne fonctionne pas»

L'initiative visant à taxer les ultra-riches est un cuisant échec dans les urnes. Le vice-président des Jeunes socialistes et celui de l'Usam réagissent.
30.11.2025, 15:37
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré

L'initiative des Jeunes socialistes «pour l'avenir», qui voulait taxer les héritages de plus de 50 millions à hauteur de 50%, est un échec cuisant. Aucun canton ne l'a accepté.

Les résultats de la journée 👇🏻

Votations: tous sur les résultats de ce dimanche

Même les villes les plus à gauche n'en veulent pas: Lausanne la refuse à 52%, La Chaux-de-Fonds à 62%. Berne, qui l'accepte à 50,8%, sauve l'honneur des Jeunes socialistes.

Une «victoire d'étape» pour la «JuSo»

«Cette campagne était inégale depuis l'origine», explique à watson Julien Berthod, vice-président des Jeunes socialistes et moteur, qui se dit «malheureusement pas surpris du résultat». «Des millions de francs ont été en avant par les ultra-riches, les grandes entreprises, Economiesuisse, Swissmem, le PLR», dénonce-t-il.

Julien Berthod, des Jeunes socialistes
Julien Berthodjeunes socialistes

Mais il se félicite d'une «victoire d'étape», d'avoir pu faire passer un message «dans la rue et sur les réseaux sociaux» ainsi que d'avoir renforcé les rangs de la Jeunesse socialiste, «un parti de jeunesse qui a su tenir tête aux grands partis de droite». Il rappelle aussi l'urgence de la crise climatique.

«En Suisse, aucune avancée sociale n’a été gagnée du premier coup»
Julien Berthod, vice-président, Jeunes socialistes

Il n'empêche, un tel refus aussi net, notamment dans des villes qui votent d'habitude fortement à gauche, n'est-il pas le signe que l'initiative était mal ficelée? «On espérait des victoires dans certaines villes», reconnaît Julien Berthod, et d'ajouter:

«Mais cela montre qu'on a touché un sujet sensible: celui de l'héritage»
Julien Berthod, vice-président, Jeunes socialistes

Il point aussi du doigt les médias — nous — qui aurions fait pencher le résultat en la défaveur de l'initiative, citant le service de monitoring de l'Université de Zurich, qui indique que «l'initiative pour l'avenir» a été traitée de manière globalement négative.

Notre suivi de la journée:

En direct
Les résultats sont tombés ++ «L'imposition des riches n'est pas abandonnée»

Usam contre

De son côté, le vice-président de l'Union suisse des arts et métiers (Usam) et membre du comité patronal contre l'initiative, Pierre-Daniel Senn, indique avoir été «convaincu du refus» depuis le début, «car cette initiative avait beaucoup de lacunes». Un score aussi clair est toutefois «au-delà de nos attentes».

Pierre-Daniel Senn, Vizepraesident Schweizerischer Gewerbeverband sgv und Unternehmer aus dem Kanton Neuenburg spricht waehrend einer Medienkonferenz des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV) zum Sti ...
Pierre-Daniel Senn.Keystone

Pour le Neuchâtelois, revenir avec un projet de taxation pour les héritages alors que la précédente initiative de 2015 — qui visait à imposer les successions de plus de deux millions à 20% — avait déjà été refusée à 71%, n'avait pas de sens. «Le seuil était différent, mais l'idée était la même», analyse-t-il.

«En politique, resservir les mêmes plats, ça ne fonctionne pas»
Pierre-Daniel Senn, vice-président, Usam

Jean-Daniel Senn estime que le refus à l'Assemblée nationale française de la taxe Zucman allait dans le même sens. «Un bon impôt doit avoir une assiette aussi large que possible», explique-t-il, estimant que «toucher toute une catégorie de gens, cela est stigmatisant et les votants n'aiment pas ça».

«On sent qu'il y a un problème démocratique avec ce genre d'initiatives»
Pierre-Daniel Senn, vice-président, Usam
L'Assemblée nationale française a tranché sur la taxe Zucman

Pour le n°2 de l'Usam, l'impôt sur la fortune présent en Suisse, «assez conséquent», explique aussi l'échec des tentatives d'imposition des successions. Pour rappel, il est de 1%. «Prenez une personne qui hérite à 20 ans et décède à 70 ans: elle aura déjà perdu 50% de son héritage», dit-il.

«La Suisse taxe déjà la fortune et les gens ne veulent pas d'un impôt sur la succession»
Pierre-Daniel Senn, vice-président, Usam
