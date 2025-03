Une autorisation électronique est obligatoire depuis le 2 avril pour se rendre au Royaume-Uni. Image: watson

Attention à cette nouveauté si vous voyagez au Royaume-Uni

Depuis le 2 avril, les voyageurs suisses et européens qui se rendent au Royaume-Uni devront obligatoirement se munir d'une autorisation électronique pour pouvoir passer la frontière. Voici comment se la procurer.

Si vous prévoyez de traverser la Manche prochainement, plus précisément à partir du 2 avril, vous devrez obligatoirement vous munir d'une ETA, une autorisation de voyage électronique pour vous rendre au Royaume-Uni.

Comment se procurer l'autorisation ?

Selon une vidéo explicative publiée par le ministère de l’intérieur britannique, les voyageurs suisses et européens (bébés et enfants compris) devront postuler en ligne ou via une application mobile, puis scanner leur passeport, se prendre en photo (sauf pour les enfants de moins de 10 ans) et répondre à des questions.

L'aéroport de Genève indique:

«La décision arrive généralement dans les trois jours ouvrables. Toutefois, la plupart des personnes obtiennent une décision plus rapidement» gva.ch

L'ETA coûte environ 11 francs, est valable pendant deux ans (ou jusqu’à l’expiration du passeport du titulaire) et sera enregistrée dans les fichiers du service des douanes britanniques. Elle augmentera dès le 9 avril et il faudra dès lors débourser un peu plus de 18 francs pour l'obtenir.

Attention: les passagers qui transitent par le Royaume-Uni doivent également faire une demande.

Certains voyageurs n'ont pas besoin d'ETA

En revanche, certaines personnes ne sont pas tenues d'avoir une autorisation de voyage électronique pour traverser la frontière. Notamment s'ils:

Possèdent un visa britannique,

Sont autorisés à vivre, travailler ou étudier au Royaume-Uni,

Sont citoyens britanniques ou irlandais,

Sont citoyens des territoires britanniques d'outre-mer,

Vivent en Irlande et voyagent depuis l'Irlande, Guernesey, Jersey ou l’île de Man.

«Assurer la sécurité»

Comme l'explique le gouvernement britannique sur son site internet, l'ETA permet, entre autres, aux voyageurs de se rendre au Royaume-Uni pour une durée de maximum six mois en tant que touriste. Elle autorise également à venir «pour un engagement rémunéré autorisé».

En prenant exemple sur les Etats-Unis ou l'Australie, qui «disposent déjà d'une ETA obligatoire», rappelle 24 Heures, l'objectif du Royaume-Uni est «d'empêcher les personnes considérées comme indésirables de s'approcher du pays». Sur le site internet du Ministère de l'intérieur, on peut effectivement lire:

«L’ETA renforcera la sécurité du système d’immigration et assurera la sécurité de notre pays en contrôlant les personnes avant qu’elles ne posent le pied au Royaume-Uni.»

