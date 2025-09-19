beau temps22°
Le conseiller national UDC Alfred Heer retrouvé mort

Alfred Heer est d
Alfred Heer est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi.Keystone

Ce conseiller national UDC a été retrouvé mort

Alfred Heer est décédé à Zurich dans la nuit de jeudi à vendredi. Il avait 63 ans.
19.09.2025, 13:3319.09.2025, 13:44

Le conseiller national UDC zurichois Alfred Heer, 63 ans, est décédé subitement dans la nuit de jeudi à vendredi à Zurich. La police municipale de Zurich a confirmé cette information parue dans la presse vendredi.

La police municipale indique avoir été appelée dans la nuit dans l'arrondissement 4 pour une urgence médicale. Sur place, elle n'a pu que constater le décès d'Alfred Heer. Une enquête sera ouverte.

En politique depuis 1994

Le politicien était membre de longue date du Conseil national et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il est entré sur la scène politique en 1994 en étant élu au parlement municipal de Zurich, puis il a été député au Grand Conseil.

Cet élu UDC a une idée pour laver «l'affront» de Zurich à la Romandie

Depuis 2007, il était membre du Conseil national. En 2011, il a été élu au Conseil de l'Europe. (jzs/ats)

Il y a un 4x4 flottant qui navigue sur le lac de Zurich
Video: watson
«Les parlementaires savent que le F-35 est une erreur»
La question sensible du F-35 divise la population suisse. Après de longs mois de polémique, les vagues de ce scandale n'ont toutefois pas eu d'impact déterminant à Berne. Les murs du Palais fédéral seraient-ils hermétiques? On fait le point.
L'été s'est montré fort en actualité pour l'avion de combat américain F-35, commandé par la Suisse. Après la confirmation par Washington que des surcoûts seraient appliqués et la polémique autour du «prix fixe» assuré mordicus le Conseil fédéral, on a appris que la Cour des comptes américaine elle-même se montrait très critique à l'égard du jet.
L’article