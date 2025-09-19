Alfred Heer est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi. Keystone

Ce conseiller national UDC a été retrouvé mort

Alfred Heer est décédé à Zurich dans la nuit de jeudi à vendredi. Il avait 63 ans.

Le conseiller national UDC zurichois Alfred Heer, 63 ans, est décédé subitement dans la nuit de jeudi à vendredi à Zurich. La police municipale de Zurich a confirmé cette information parue dans la presse vendredi.

La police municipale indique avoir été appelée dans la nuit dans l'arrondissement 4 pour une urgence médicale. Sur place, elle n'a pu que constater le décès d'Alfred Heer. Une enquête sera ouverte.

En politique depuis 1994

Le politicien était membre de longue date du Conseil national et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il est entré sur la scène politique en 1994 en étant élu au parlement municipal de Zurich, puis il a été député au Grand Conseil.

Depuis 2007, il était membre du Conseil national. En 2011, il a été élu au Conseil de l'Europe. (jzs/ats)