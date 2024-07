Zurich est la ville suisse dont la population à l'âge médian le plus jeune. Image: Moment RF

Voici la ville la plus jeune de Suisse

Dans la ville de Zurich, la population est en moyenne nettement plus jeune que dans le reste de la Suisse. Bâle aussi s'est clairement rajeunie au cours des dix dernières années. Mais c'est une autre ville qui détient la première place.

Francesco Benini / ch media

L'âge moyen de la population suisse augmente lentement. Dans certaines grandes villes, on observe en revanche la tendance inverse: l'âge moyen diminue. Les villes rajeunissent. C'est ce que montre une nouvelle analyse de l'institut Demografik à Bâle.

L'étude a évalué l'âge médian de la population. Les données présentées diffèrent légèrement de l'âge moyen, mais l'évolution est la même. Ainsi, l'âge médian de la population suisse a augmenté de 0,7 an depuis 2013, pour atteindre 45,9 ans. Dans neuf des dix plus grandes villes suisses, cet âge-là est nettement inférieur. On remarque ce qui suit:

La ville suisse la plus jeune est Lausanne, avec un âge médian de 37,6 ans. La ville possède à la fois une université et une école polytechnique, ce qui attire de nombreux jeunes. De plus, la région lémanique a connu une croissance économique supérieure à la moyenne depuis le début du millénaire. Certaines entreprises se sont développées et de nouvelles sociétés ont été créées. L'immigration dans la région a donc augmenté.

A Bâle, Berne et Zurich, l'âge médian de la population a baissé au cours des dix dernières années. Avec 38,4 ans, Zurich reste dans la catégorie des «villes jeunes» de Suisse. Bâle quant à elle est plus âgée avec 41,5 ans d'âge médian – mais c'est là que le rajeunissement a été le plus marqué au cours des dix dernières années: moins 0,9 an. Quelles en sont les raisons?

Les villes suisses ont connu une forte croissance démographique après la Seconde Guerre mondiale. Après les années 70, le nombre d'habitants a toutefois diminué. La baisse du taux de natalité y a contribué, mais les villes étaient également considérées comme peu attrayantes par de nombreuses personnes. Les taux d'imposition relativement élevés, la baisse de la qualité de l'enseignement dans les écoles, et le manque de grands logements ont été critiqués.

Le taux de natalité est plus élevé dans les villes qu'ailleurs

Le canton de Bâle-Ville a baissé les impôts à plusieurs reprises au cours des vingt dernières années. Les investissements dans les écoles à horaire continu sont élevés et, dans le même temps, la construction de grands logements a été accélérée dans le canton-ville. Les deux grandes entreprises pharmaceutiques Novartis et Roche ont renouvelé leurs sièges sociaux sur le territoire de la ville. Aujourd'hui, la population de Bâle augmente à nouveau, mais elle n'a pas encore atteint le niveau des décennies précédentes.

La situation est différente à Zurich: 434 000 habitants en 2023, c'est un record. On ne parle plus depuis longtemps d'un exode urbain. Au contraire, davantage s'intalleraient à Zurich si les logements étaient plus abordables. Toutefois, la jeunesse de la population zurichoise s'explique notamment par le recrutement de jeunes collaborateurs venant d'ailleurs.

Mais d'autres facteurs entrent également en ligne de compte. En 2022, 9,4 naissances pour 1000 habitants ont été enregistrées en Suisse. A Zurich, ce chiffre était de 10,7. A Berne, Winterthur et Lausanne, le taux de natalité était similaire. Cela contribue au rajeunissement des villes.

Il ne faut, cependant, pas croire que les femmes des villes mettent au monde plus d'enfants que celles des zones rurales. Dans les grandes villes, il y a plus de femmes en âge de procréer. C'est ce qui explique le taux de natalité plus élevé.

Lugano évolue différemment des autres villes

Parmi les dix plus grandes villes suisses, Lugano sort du lot. Grâce notamment à la fusion de différentes communes, la population a doublé entre 1950 et 2015; mais elle diminue depuis. Le taux de natalité est nettement inférieur à la moyenne suisse et l'âge médian est presque dix ans plus élevé qu'à Lausanne. De nombreux jeunes Tessinois quittent le canton pour leurs études – et ils ne reviennent pas. A cela s'ajoute le fait que les frontaliers italiens restent des frontaliers. Ils sont peu nombreux à transférer leur domicile dans le canton du sud.

La tendance est tout autre à Winterthour: en pourcentage, aucune autre ville suisse n'a connu une croissance aussi forte au cours des cinq dernières années. Le taux de natalité est presque aussi élevé qu'à Berne, Lausanne et Zurich; seul l'âge médian a légèrement augmenté.

L'évolution de Lucerne et de Saint-Gall est comparativement stable: la population augmente, mais pas de manière fulgurante comme à Zurich et Winterthour. Saint-Gall n'a pas encore atteint son ancienne taille de 80 000 habitants. Le taux de natalité y est, comme à Lucerne, légèrement supérieur à la moyenne suisse, tandis que l'âge médian est plus bas – mais pas autant qu'à Lausanne, la plus jeune ville suisse.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci