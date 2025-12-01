stratus fréquent
DE | FR
burger
Suisse
Zurich

«Un cauchemar»: un voleur de chiens sévit devant cette Coop

Un voleur de chien présumé a été photographié à Glattpark (ZH).
Un suspect a été photographié par une habitante de Glattpark, à Opfikon (ZH).Image: Telezüri

«Un cauchemar»: un voleur de chiens sévit devant cette Coop

Laissés devant un supermarché de Glattpark, à Opfikon (ZH), plusieurs canidés ont disparu la semaine dernière. Un suspect a été photographié par une habitante du quartier.
01.12.2025, 09:5201.12.2025, 09:52

«Si quelqu’un a vu mon chien, elle s’appelle Dora, je vous en prie, appelez-moi, rendez-la-moi», implore, en larmes, Renata Dos Santos. Samedi dernier, cette Zurichoise a vu sa chienne disparaître alors qu'elle était attachée devant un magasin Coop du quartier de Glattpark, à Opfikon (ZH).

Pour elle, il ne fait aucun doute: l'animal a été volé. Ce qu'est venu lui confirmer un passant. «Quand je suis sortie, mon chien n’était plus là», raconte-t-elle. «J’ai commencé à crier son nom, Dora, Dora. Alors un homme m'a dit: "j’ai vu le chien il y a deux ou trois minutes. Un homme suspect l’a emmené."»

Renata Dos Santos et sa chienne Dora, disparue devant une Coop.
Renata Dos Santos avec une photo de Dora.Image: TeleZüri

La propriétaire du petit bichon Bolonka a alors immédiatement alerté la police. Elle apprendra par la suite que la veille, un autre chien avait disparu devant le même magasin.

Des affiches placardées dans le quartier

Un teckel nommé Max s'est en effet volatilisé vendredi tandis que sa maîtresse faisait des achats. Là aussi, le canidé était attaché à l'extérieur du supermarché.

L'incident s'est déroulé en moins de 10 minutes, assure Raissa Achilles. «C’est un cauchemar. Notre chien n’a qu’un an, confie-t-elle. Dehors, il fait froid et nous ne savons pas qui l’a volé.»

«Cette place de Lausanne est devenue infréquentable»

Des affiches avec une photo de l'animal ont donc été placardées dans le quartier. Un dispositif qui a rapidement donné des résultats.

Une enquête a été ouverte

Samedi, une voisine a, en effet, aperçu un homme se promenant avec un teckel dans le secteur. Interpellé par la riveraine, l'individu a alors lâché la laisse avant de partir en courant.

Il s'agissait bel et bien de Max. Le jeune chien a pu retrouver sa famille quelques minutes plus tard. Son ravisseur est pour l'heure toujours en fuite.

Volé devant une Coop Zurichoise, Max a pu retrouver Raissa Achilles.
Max et Raissa Achilles réunisImage: Telezüri

Contactée par 20 minutes, la police cantonale zurichoise confirme qu'une enquête a été ouverte après ces vols de chiens. Mais aucun suspect n'a encore été identifié.

La petite chienne Dora reste de son côté toujours introuvable. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
Une centaine de teckels ont pris d'assaut Genève
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette marque détrône Tesla en Suisse
Tesla a perdu sa place de leader du marché suisse des voitures électriques. Une première en six ans. C'est désormais Skoda qui occupe le sommet du podium.
Juste avant la fin de l'année, Skoda a rattrapé le constructeur automobile Tesla. De janvier à novembre, le fabricant tchèque a vendu un peu plus de voitures électriques que le pionnier américain, leader depuis 2019.
L’article