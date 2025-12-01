Un suspect a été photographié par une habitante de Glattpark, à Opfikon (ZH). Image: Telezüri

«Un cauchemar»: un voleur de chiens sévit devant cette Coop

Laissés devant un supermarché de Glattpark, à Opfikon (ZH), plusieurs canidés ont disparu la semaine dernière. Un suspect a été photographié par une habitante du quartier.

«Si quelqu’un a vu mon chien, elle s’appelle Dora, je vous en prie, appelez-moi, rendez-la-moi», implore, en larmes, Renata Dos Santos. Samedi dernier, cette Zurichoise a vu sa chienne disparaître alors qu'elle était attachée devant un magasin Coop du quartier de Glattpark, à Opfikon (ZH).

Pour elle, il ne fait aucun doute: l'animal a été volé. Ce qu'est venu lui confirmer un passant. «Quand je suis sortie, mon chien n’était plus là», raconte-t-elle. «J’ai commencé à crier son nom, Dora, Dora. Alors un homme m'a dit: "j’ai vu le chien il y a deux ou trois minutes. Un homme suspect l’a emmené."»

Renata Dos Santos avec une photo de Dora. Image: TeleZüri

La propriétaire du petit bichon Bolonka a alors immédiatement alerté la police. Elle apprendra par la suite que la veille, un autre chien avait disparu devant le même magasin.

Des affiches placardées dans le quartier

Un teckel nommé Max s'est en effet volatilisé vendredi tandis que sa maîtresse faisait des achats. Là aussi, le canidé était attaché à l'extérieur du supermarché.

L'incident s'est déroulé en moins de 10 minutes, assure Raissa Achilles. «C’est un cauchemar. Notre chien n’a qu’un an, confie-t-elle. Dehors, il fait froid et nous ne savons pas qui l’a volé.»

Des affiches avec une photo de l'animal ont donc été placardées dans le quartier. Un dispositif qui a rapidement donné des résultats.

Une enquête a été ouverte

Samedi, une voisine a, en effet, aperçu un homme se promenant avec un teckel dans le secteur. Interpellé par la riveraine, l'individu a alors lâché la laisse avant de partir en courant.

Il s'agissait bel et bien de Max. Le jeune chien a pu retrouver sa famille quelques minutes plus tard. Son ravisseur est pour l'heure toujours en fuite.

Max et Raissa Achilles réunis Image: Telezüri

Contactée par 20 minutes, la police cantonale zurichoise confirme qu'une enquête a été ouverte après ces vols de chiens. Mais aucun suspect n'a encore été identifié.

La petite chienne Dora reste de son côté toujours introuvable. (jzs)