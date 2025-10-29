assez ensoleillé12°
La trottinette électrique de ce Suisse allait à 110 km/h

La trottinette électrique de ce Suisse allait à 110 km/h

Un homme a percuté un tram après avoir tenté d’échapper à un contrôle de police. Sa trottinette trafiquée atteignait les 110 km/h.
29.10.2025, 12:5429.10.2025, 12:54
La police zurichoise a découvert une trottinette capable de rouler à plus de 100 km/h.
La bête.Image: police zurich

La police zurichoise a saisi une trottinette électrique capable de rouler à 110 km/h au lieu des 20 km/h autorisés en la matière. A son guidon, un homme de 49 ans avait fui devant un contrôle de police avant de terminer sa course au sol après avoir percuté un tram.

L'homme avait attiré l'attention d'une patrouille de la police municipale dimanche soir peu après 20h15 en roulant trop vite dans le centre-ville de Zurich. Il a refusé de s'arrêter devant les policiers qui tentaient de l'intercepter afin de contrôler son identité, indique la police de la ville mercredi.

La police zurichoise a découvert une trottinette capable de rouler à plus de 100 km/h.
Image: police zurich

Une voiture de police l'a alors pris en chasse, sirènes et gyrophares allumés, mais la trottinette électrique a poursuivi sa course folle qui s'est terminée dans un virage, lorsque son propriétaire a percuté latéralement un tram avant de tomber. L'homme de nationalité suisse a tenté alors de s'enfuir à pied, mais la police a pu l'arrêter.

La police zurichoise a découvert une trottinette capable de rouler à plus de 100 km/h.
Oui, la vitesse indiquée ici est bien 110 km/h.Image: police zurich

Un contrôle de la vitesse potentielle de l'engin a permis de conclure qu'il était capable de rouler à une vitesse brute de 110 km/h. Le principal intéressé devra répondre de ses actes devant la justice. (jah/ats)

Quand les tiktokeurs tentent de rayer les tics de language
Video: watson
