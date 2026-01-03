Crans-Montana: un jeune Romand retrouvé après des heures d’angoisse

ciel couvert-3°
Crans-Montana: un Romand retrouvé après des jours d’angoisse

Après plusieurs heures d’incertitude, la police a confirmé qu’Ephraim, disparu après le drame de Crans-Montana, est bien pris en charge à Zurich.
Zurich, Lausanne, Crans-Montana: le parcours d’une famille dans l’attente.Image: watson

La police a confirmé qu’Ephraim, porté disparu après l’incendie de Crans-Montana, est hospitalisé à Zurich. watson avait croisé sa famille devant l'hôpital, arrivée là grâce à un indice.
03.01.2026, 18:1403.01.2026, 18:14

Après des heures d’angoisse et d’incertitude, une famille lausannoise a appris que son fils Ephraim, 18 ans, porté disparu après l’incendie survenu dans un club de Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An, est hospitalisé à Zurich. L’information leur a été confirmée par la police.

Ces Romands font 200 km pour leur fils et racontent ce qu'on leur a répondu

La veille, watson avait rencontré les parents et les frères et sœurs du jeune homme qui s’étaient rendus devant l’Hôpital universitaire de Zurich, après avoir repéré un indice sur les réseaux sociaux. Un internaute leur avait indiqué qu’Ephraim pourrait y être soigné. Sans confirmation officielle, la famille avait parcouru près de 200 kilomètres depuis Lausanne, dans l’espoir d’obtenir des nouvelles.

Sur place, les proches avaient toutefois dû se résoudre à attendre. L’hôpital leur avait expliqué que l’identification des victimes et des blessés passait par des analyses ADN, nécessitant un délai d’un à deux jours. «On nous a demandé de faire preuve de patience», confiait alors la sœur du jeune homme.

«Crans-Montana aura sans doute besoin d'un bouc émissaire»

Ce samedi, la situation s’est donc éclaircie. La police a informé la famille qu’Ephraim est bien pris en charge à Zurich. Aucune information n’a en revanche été communiquée sur son état de santé.

Le jeune Lausannois fêtait le passage à la nouvelle année avec des amis à Crans-Montana, dans l’établissement touché par un incendie meurtrier qui a fait 40 morts et 119 blessés, certains dans un état critique. Depuis, ses proches vivaient dans une attente insoutenable. «Il était simplement allé faire la fête», rappelait sa sœur, encore sous le choc vendredi. (jah)

Alors que l’enquête continue à Crans-Montana, que l’identification des victimes est difficile, des centaines de familles sont plongées dans une angoisse insoutenable. Comment une communauté gère-t-elle un tel drame, surtout quand les réponses manquent? On en parle avec l’anthropologue Fanny Parise.
Depuis cette terrible nuit de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana, de nombreux proches sont encore dans l’attente de savoir si leur enfant, leur copain, leur sœur fait partie des personnes décédées ou gravement blessées. Des avis de recherche sont postés sur les réseaux sociaux, des groupes de soutien sont créés. Comment l’être humain gère-t-il ce type d’attente que l’on imagine insoutenable?
Fanny Parise: Il faut commencer par cette attente, parce qu’elle est souvent reléguée au second plan, alors qu’elle constitue, en soi, une violence majeure. Attendre de savoir si son enfant est vivant, blessé ou mort, c’est être placé dans un entre-deux radical. Arnold Van Gennep parlait de rites de passage, Victor Turner de liminalité.
L’article