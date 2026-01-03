Zurich, Lausanne, Crans-Montana: le parcours d’une famille dans l’attente. Image: watson

Crans-Montana: un jeune Romand retrouvé après des heures d’angoisse

La police a confirmé qu’Ephraim, porté disparu après l’incendie de Crans-Montana, est hospitalisé à Zurich. watson avait croisé sa famille devant l'hôpital, arrivée là grâce à un indice.

Après des heures d’angoisse et d’incertitude, une famille lausannoise a appris que son fils Ephraim, 18 ans, porté disparu après l’incendie survenu dans un club de Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An, est hospitalisé à Zurich. L’information leur a été confirmée par la police.

La veille, watson avait rencontré les parents et les frères et sœurs du jeune homme qui s’étaient rendus devant l’Hôpital universitaire de Zurich, après avoir repéré un indice sur les réseaux sociaux. Un internaute leur avait indiqué qu’Ephraim pourrait y être soigné. Sans confirmation officielle, la famille avait parcouru près de 200 kilomètres depuis Lausanne, dans l’espoir d’obtenir des nouvelles.

Sur place, les proches avaient toutefois dû se résoudre à attendre. L’hôpital leur avait expliqué que l’identification des victimes et des blessés passait par des analyses ADN, nécessitant un délai d’un à deux jours. «On nous a demandé de faire preuve de patience», confiait alors la sœur du jeune homme.

Ce samedi, la situation s’est donc éclaircie. La police a informé la famille qu’Ephraim est bien pris en charge à Zurich. Aucune information n’a en revanche été communiquée sur son état de santé.

Le jeune Lausannois fêtait le passage à la nouvelle année avec des amis à Crans-Montana, dans l’établissement touché par un incendie meurtrier qui a fait 40 morts et 119 blessés, certains dans un état critique. Depuis, ses proches vivaient dans une attente insoutenable. «Il était simplement allé faire la fête», rappelait sa sœur, encore sous le choc vendredi. (jah)