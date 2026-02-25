Le timbre suisse dédié à Alberto Giacometti, inspiré de «L’Homme qui marche I» (1960), sera émis le 5 mars 2026. Image: La Poste

Ce nouveau timbre de la Poste va vous rappeler quelque chose

Alberto Giacometti, artiste suisse considéré comme l’un des plus grands sculpteurs du XXe siècle, sera honoré en 2026 par un timbre commémoratif, marquant le 125e anniversaire de sa naissance et le 60e de sa disparition.

Plus de «Suisse»

En 2026, la Suisse célèbrera l'artiste Alberto Giacometti (1901–1966) à l’occasion du 125e anniversaire de sa naissance et du 60e anniversaire de sa mort. La Poste Suisse émettra le 5 mars un timbre spécial, inspiré de son œuvre emblématique «L’Homme qui marche I» (1960), une sculpture marquante du XXe siècle qui a notamment orné nos billets de 100 francs de 1995 à 2014.

Le lancement officiel aura lieu le 4 mars 2026 au Kunsthaus de Zurich (le musée des beaux-arts de la ville), en présence de la curatrice Carolin A. Geist, de Philippe Büttner, directeur de la fondation Alberto Giacometti-Stiftung, et de représentants de La Poste.

Un hommage artistique et philatélique

Alberto Giacometti, né en 1901 à Borgonovo dans le Val Bregaglia, a développé à Paris un style unique, caractérisé par des figures fragiles et élancées qui ont profondément influencé la représentation de l’être humain au XXe siècle. Ses œuvres, exposées dans les plus grands musées du monde, sont aujourd’hui au cœur d’une collection permanente au Kunsthaus de Zurich, grâce à la fondation Alberto Giacometti-Stiftung.

Son œuvre phare avait orné les billets de 100 francs. Image: Keystone

Le timbre, conçu en collaboration avec la curatrice engadinoise Carolin A. Geist, adopte un format vertical exceptionnel (20×44 mm), évoquant l’élégance élancée des sculptures de Giacometti.

Ce choix souligne l’ambition de rendre l’art accessible au grand public, comme l’avait fait le billet de 100 francs suisse à son effigie en 1995. Le Kunsthaus de Zurich, qui consacre plusieurs salles à son œuvre, jouera un rôle central dans cette année anniversaire, avec une exposition élargie prévue pour 2027. (ysc)