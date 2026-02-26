Le montant des dégâts ne peut pas encore être chiffré après l'explosion mercredi à Illnau-Effretikon. Image: KEYSTONE

On en sait plus sur l'explosion qui a secoué Zurich

Un accident est survenu mercredi lors de la destruction de matières explosives, à Illnau-Effretikon (ZH), faisant deux blessés et des dégâts matériels. Sur le site touché, d’autres substances doivent désormais être détruites.

Mercredi après-midi, une explosion s’est produite sur le site de l’installation d’essais et de tests de Tätsch, à Illnau-Effretikon, dans le canton de Zurich. La déflagration a été entendue et ressentie plusieurs kilomètres à la ronde.

On apprenait par la suite qu’un accident était survenu lors de la destruction de matières explosives. Deux personnes ont été blessées. L’ampleur des dégâts n’était pas encore connue mercredi.

La police cantonale zurichoise dresse un premier bilan. Dans un communiqué publié ce jeudi, elle indique que plus de 70 signalements de dommages ont été enregistrés à l'heure actuelle, et ce, dans un périmètre de dix kilomètres autour du site sinistré.

Des toitures, des murs, des fenêtres, des portes ainsi qu’un aquarium ont notamment été endommagés. Mais le montant des dégâts ne peut pas encore être chiffré.

Des fenêtres ont été soufflées à llnau-Effretikon. Image: KEYSTONE

Une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident est en cours. Jeudi matin, des agents étaient encore présents sur le terrain de Tätsch.

D'autres explosions en vue

A noter que des experts de la police scientifique ont découvert mercredi d’autres substances explosives et celles-ci ne peuvent pas être évacuées. Elles seront donc détruites sur place par des spécialistes du service de déminage de l’Institut médico-légal de Zurich.

Selon la police, d’autres explosions pourraient ainsi être audibles. La durée de ces opérations reste indéterminée. Pour des raisons de sécurité, le site de Tätsch et ses environs ont été bouclés.

La police précise que les dommages causés par l’explosion de mercredi peuvent toujours être signalés. (vro/trad.jzs)