beau temps15°
DE | FR
burger
Suisse
Zurich

On en sait plus sur l'explosion qui a secoué Zurich

Polizisten der Kantonspolizei Zuerich untersuchen ein Gebaeude, welches durch die Druckwelle einer Explosion im Forschungs- und Testgebaeude Taetsch zerstoert wurde, am Mittwoch, 25. Februar 2026 in I ...
Le montant des dégâts ne peut pas encore être chiffré après l'explosion mercredi à Illnau-Effretikon. Image: KEYSTONE

On en sait plus sur l'explosion qui a secoué Zurich

Un accident est survenu mercredi lors de la destruction de matières explosives, à Illnau-Effretikon (ZH), faisant deux blessés et des dégâts matériels. Sur le site touché, d’autres substances doivent désormais être détruites.
26.02.2026, 12:1426.02.2026, 12:14

Mercredi après-midi, une explosion s’est produite sur le site de l’installation d’essais et de tests de Tätsch, à Illnau-Effretikon, dans le canton de Zurich. La déflagration a été entendue et ressentie plusieurs kilomètres à la ronde.

On apprenait par la suite qu’un accident était survenu lors de la destruction de matières explosives. Deux personnes ont été blessées. L’ampleur des dégâts n’était pas encore connue mercredi.

Une violente explosion secoue le canton de Zurich et fait deux blessés

La police cantonale zurichoise dresse un premier bilan. Dans un communiqué publié ce jeudi, elle indique que plus de 70 signalements de dommages ont été enregistrés à l'heure actuelle, et ce, dans un périmètre de dix kilomètres autour du site sinistré.

Des toitures, des murs, des fenêtres, des portes ainsi qu’un aquarium ont notamment été endommagés. Mais le montant des dégâts ne peut pas encore être chiffré.

Polizisten der Kantonspolizei Zuerich untersuchen die Unfallstelle der Explosion beim Forschungs- und Testgebaeude Taetsch, am Mittwoch, 25. Februar 2026 in Illnau. Die Expolsionsursache und Schaeden ...
Des fenêtres ont été soufflées à llnau-Effretikon.Image: KEYSTONE

Une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident est en cours. Jeudi matin, des agents étaient encore présents sur le terrain de Tätsch.

D'autres explosions en vue

A noter que des experts de la police scientifique ont découvert mercredi d’autres substances explosives et celles-ci ne peuvent pas être évacuées. Elles seront donc détruites sur place par des spécialistes du service de déminage de l’Institut médico-légal de Zurich.

Selon la police, d’autres explosions pourraient ainsi être audibles. La durée de ces opérations reste indéterminée. Pour des raisons de sécurité, le site de Tätsch et ses environs ont été bouclés.

Touchée par un missile russe, cette ONG suisse démine toujours l'Ukraine

La police précise que les dommages causés par l’explosion de mercredi peuvent toujours être signalés. (vro/trad.jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Une explosion de tuyaux envoie des excréments sur des gens
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Fin du chaos sur l'autoroute A9
L'accident d'un poids lourd transportant du gaz liquéfié a provoqué la fermeture de l'A9 entre Bex et St-Maurice. Les opérations de nettoyage ont duré jusqu'au milieu de la nuit.
Fermée mercredi dès la mi-journée à la suite d'un accident et d'un risque d'explosion, l'A9 a pu être rouverte à la circulation dans les deux sens entre Bex et St-Maurice jeudi à l'aube. Aussi affectée, la circulation ferroviaire dans cette zone a aussi été rétablie.
L’article