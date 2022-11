WM 2022: So steht es um das Kader von Australien

Die Mannschaft um Trainer Graham Arnold schaffte die Qualifikation erst im Elfmeterschiessen gegen Peru. Nun soll an der WM in Katar der grosse Coup her. Hier treffen die Australier bereits in der Gruppenphase auf Titelverteidiger Frankreich. Alles, was du über die australische Nationalmannschaft wissen musst, findest du hier:

Stand der Daten

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 9. November geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Hier das Kader von Australien für die Fussball-Weltmeisterschaft 2022:

Tor

Mathew Ryan, 30, FC Kopenhagen

Andrew Redmayne, 33, Sydney FC

Danny Vukovic, 37, Central Coast Mariners

Abwehr

Aziz Behich, 32, Dundee United

Milos Degenek, 28, Columbus Crew

Thomas Deng, 25, Aibirex Niigata

Joel King, 22, Odense Boldklub

Nathaniel Atkinson, 23, Hearts of Midlothian

Kye Rowles, 24, Hearts of Midlothian

Fran Karacic, 26, Brescia Calcio

Harry Souttar, 24, Stoke City

Bailey Wright, 30, AFC Sunderland

Mittelfeld

Jackson Irvine, 29, FC St. Pauli

Aaron Mooy, 32, Celtic Glasgow

Ajdin Hrustic, 26, Hellas Verona

Cameron Devlin, 24, Hearts of Midlothian

Riley McGree, 24, FC Middlesbrough

Keanu Baccus, 24, St. Mirren

Sturm

Craig Goodwin, 30, Adelaide United

Awer Mabil, 27 ,FC Cadiz

Mathew Leckie, 31, Melbourne City

Martin Boyle, 29, Hibernian Edinburgh

James Maclaren, 29, Melbourne City

Jason Cummings, 27, Central Coast Mariners

Garang Kuol, 18, Central Coast Mariners

Mitchell Duke, 31, Fagiano Okayama

Die Nationalmannschaft Australiens bei einem Freundschaftsspiel gegen Neuseeland im September 2022. Bild: keystone

Gruppe an der WM 2022

In der Gruppe D trifft Australien auf Dänemark, Tunesien und Frankreich.

Dienstag, 22. November

14 Uhr: Dänemark – Tunesien

20 Uhr: Frankreich – Australien

Samstag, 26. November

11 Uhr: Tunesien – Australien

17 Uhr: Frankreich – Dänemark

Mittwoch, 30. November

16 Uhr: Tunesien – Frankreich

16 Uhr: Australien – Dänemark

Regeln für die Kader an der WM

Regeln für die Kader an der WM Die FIFA hat angekündigt, dass sie die Kader-Regelung für die WM 2022 in Katar anpassen will. So sollen die Nationalteams 26 statt wie bisher 23 Spieler mit in die Wüste nehmen dürfen. Pro Spieltag dürfen dann trotzdem nur 23 Spieler gemeldet werden, die restlichen drei müssen auf die Tribüne. Damit soll übermässigen Ausfällen vorgebeugt werden.

Die australische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 38. Platz

38. Platz Gesamtwert: 39 Millionen Euro

39 Millionen Euro Durchschnittsalter: 27,5 Jahre

27,5 Jahre Wertvollster Spieler: Aaron Mooy (5 Mio. Euro)

Aaron Mooy (5 Mio. Euro) Legionäre: 19

Aktuelle Form

Die WM-Qualifikation schaffte Australien erst in den Play-Offs gegen Peru. Hier entschied sich im Elfmeterschiessen, wer an die WM fahren darf. Zuletzt besiegte die Mannschaft in zwei Freundschaftspartien Neuseeland und Jordanien.

(leo)