Donald Trump

Epstein-Akten: Trump wird bis jetzt kaum erwähnt

Ungleiche Präsenz prominenter Namen: Trump wird in Epstein-Files kaum erwähnt

Opfer sowie Politiker und die Öffentlichkeit haben sich Aufklärung durch die Veröffentlichung der Epstein-Akten erhofft. Doch viele Seiten wurden geschwärzt – und Trump wird kaum erwähnt.
20.12.2025, 09:3120.12.2025, 09:31
Jakob Hartung / t-online
Ein Artikel von
t-online

Das US-Justizministerium hat am Freitag Ermittlungsakten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein offengelegt. Veröffentlicht wurden Fotos, Protokolle, Verhörunterlagen und weitere Beweisstücke aus jahrzehntelangen Ermittlungen.

Die Veröffentlichungen, die auf massiven Druck aus dem Kongress zurückgehen, bleiben jedoch lückenhaft: Viele Seiten sind ganz oder teilweise geschwärzt, zahlreiche zentrale Dokumente fehlen vollständig.

Trump kaum erwähnt, Clinton häufig zu sehen

Auffällig ist zudem die ungleiche Präsenz prominenter Namen. In den bislang veröffentlichten Akten wird Präsident Donald Trump nur selten erwähnt. Sein Name taucht vereinzelt in Kontaktlisten, Nachrichtenbüchern oder Flugprotokollen auf, vielfach handelt es sich um bereits bekannte Informationen. Neue belastbare Details zu Trump enthalten die Unterlagen nicht.

Deutlich häufiger erscheinen dagegen Fotos und Erwähnungen des früheren Präsidenten Bill Clinton. Mehrere Bilder zeigen ihn unter anderem beim Schwimmen oder in Gesellschaft von Epsteins Vertrauter Ghislaine Maxwell. Kontext zu den Aufnahmen fehlt.

Clintons Sprecher kritisierte die Veröffentlichung der Fotos als politisches Ablenkungsmanöver und betonte, Clinton habe seine Kontakte zu Epstein abgebrochen, bevor dessen Straftaten bekannt wurden.

Überprüfungsprozess dauert an

Das Justizministerium verweist darauf, dass der Überprüfungsprozess andauere. Mehr als 1'200 Opfer oder deren Angehörige seien identifiziert worden, deren Schutz Vorrang habe. Weitere Dokumente sollen folgen, sobald sie geprüft und gegebenenfalls redigiert seien.

Ob damit die Erwartungen von Kongress und Öffentlichkeit erfüllt werden, bleibt offen. Schon jetzt ist klar: Die Veröffentlichung liefert kaum neue Erkenntnisse und löst Enttäuschung bei jenen aus, die vollständige Aufklärung erwartet hatten.

Mehr zu den Epstein-Files:

Mehr zu den Epstein-Files:
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Garp
20.12.2025 09:33registriert August 2018
Die Files sind ja bereinigt. Logisch kommt da Trump kaum vor.
1186
Melden
Zum Kommentar
avatar
Totoro.2
20.12.2025 09:40registriert September 2025
Die Trumps und all ihre helferlein sind bemüht denn Fokus der Öffentlichkeit von Trump weg zu bringen.
Die haben genug Zeit gehabt diese Veröffentlichung vorzubereiten so dass es Trump nicht schadet.
Das ist keine Transparenz dass ist eine Farce.
694
Melden
Zum Kommentar
avatar
cabli
20.12.2025 09:50registriert März 2018
War ja klar, dass dies passieren würde. Sie hatten 11 Monate Zeit die Epstein files zu verändern und was nicht änderbar war ist jetzt geschwärzt. Ich denke dass dies dem Trump nicht wirklich helfen wird die Zweifel zu lösen
242
Melden
Zum Kommentar
«Nur ein Bruchteil»: Vertreter beider US-Parteien kritisieren geschwärzte Akten
Die Initiatoren des Gesetzes für eine Veröffentlichung der Ermittlungsakten im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben dem US-Justizministerium vorgeworfen, Informationen zurückzuhalten. Der demokratische Kongressabgeordnete Ro Khanna sagte in einem auf X veröffentlichen Video, dass ein 119 Seiten langes Dokument mit Zeugenaussagen ohne jede Erklärung komplett geschwärzt worden sei. Man werde mit den Epstein-Opfern zusammenarbeiten, um die vollständige Freigabe der Ermittlungsakten zu erwirken. Unterstützung erhielt Khanna von dem Republikaner Thomas Massie, der die Gesetzesinitiative zusammen mit dem Demokraten angestossen hatte.
Zur Story