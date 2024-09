Apple verliert vor EuGH im Steuerstreit ++ Milliarden-Strafe für Google bestätigt

Bereits nächste Woche entscheidet das Gericht der EU über einen ähnlich gelagerten Fall. Dabei geht es um die Frage, ob Google bei Suchmaschinen-Werbung im Dienst «AdSense for Search» andere Anbieter unzulässigerweise behinderte und die Geldbusse der EU-Kommission in Höhe von 1,49 Milliarden Euro gerechtfertigt war.

London entlässt 1700 Häftlinge vorzeitig aufgrund Überfüllung

Um Platz in den überfüllten Gefängnissen zu schaffen, kommen in Grossbritannien insgesamt 1700 Häftlinge vorzeitig frei. Ansonsten drohe «ungehemmte Kriminalität», weil Polizei und Gerichte niemanden einsperren könnten, begründete die Regierung in London den Schritt. In den Haftanstalten gibt es derzeit kaum noch freie Plätze.