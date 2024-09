Das iPhone 16 verfügt über eine Reihe von Hardware-Verbesserungen, darunter den neuen A18-Chip (im 3-nm-Prozess fabriziert), dieser sei 30 Prozent schneller als der Prozessor des iPhone 15. Das neue Einsteiger-Modell gibt es in zwei Grössen (6,1 und 6,7 Zoll), es hat einen «Action Button», der bei den Pro-Modellen des letzten Jahres eingeführt wurde, sowie eine neue physische Kamera-Steuertaste unterhalb des Einschaltknopfs.



Das iPhone 16 und 16 Plus gibt es in diesen Farben:

Und es hat – wie vermutet – einen zusätzlichen Action-Button und eine Taste für die einfachere Kamera-Bedienung:

Ebenfalls neu ist die Doppelkamera auf der Rückseite, die erneut vertikal angeordnet ist, wie zuletzt beim iPhone 12 aus dem Jahr 2020.