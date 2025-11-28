wechselnd bewölkt-3°
Opferzahl nach Hochhaus-Brand in Hongkong steigt auf 94

Opferzahl nach Hochhaus-Brand in Hongkong steigt auf 94

28.11.2025, 06:2528.11.2025, 06:25

Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Hochhaus-Grossbrand in Hongkong ist auf 94 gestiegen. Knapp 80 weitere Menschen seien verletzt, darunter auch einige Feuerwehrleute, berichteten Hongkonger Medien unter Berufung auf die Feuerwehr. Vor Ort liefen die Löscharbeiten demnach am frühen Morgen (Ortszeit) weiter, da es in einzelnen Wohnung noch brannte.

Burned buildings stand in the aftermath of a fire at Wang Fuk Court, a residential estate in the Tai Po district of Hong Kong&#039;s New Territories, Friday, Nov. 28, 2025. (AP Photo/Chan Long Hei) Ho ...
Die stark beschädigten Gebäude in Hongkong.Bild: keystone

Die Feuerwehr rechnete damit, die Such- und Rettungsaktion im Stadtteil Tai Po bis zum Vormittag (Ortszeit) beenden zu können. Bis dahin will sie sich Zutritt zu allen Wohnungen der sieben Häuserblöcke verschafft haben.

Das Feuer in der Wohnanlage Wang Fuk Court war am Mittwoch zunächst in einem Gebäude ausgebrochen und griff in der Folge auf andere Blöcke mit je mehr als 30 Stockwerken über. Die Brand-Katastrophe ist die verheerendste seit Jahrzehnten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion.

Weitere Ermittlungen zur Brandursache

An den Wohnblöcken stand wegen einer laufender Renovierung der Anlage aus den 1980er Jahren ein Baugerüst aus Bambus. Zudem sollen nach Angaben der Behörden bei den Arbeiten Materialien verwendet worden sein, die möglicherweise nicht den Brandschutzvorschriften entsprachen.

Hochhäuser in Hong Kong brennen

Video: extern/reuters

Drei Männer einer Baufirma wurden mit Verdacht auf fahrlässige Tötung festgenommen. Hongkongs Regierung kündigte an, nach Kritik am Brandschutz von Bambusgerüsten so bald wie möglich auf Stahlgerüste umstellen zu wollen. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. (dab/sda/dpa)

