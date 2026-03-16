Bundesrat warnt vor «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative – das sind seine Argumente

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Der Bundesrat hat gemeinsam mit Kantonen und Sozialpartnern vor der Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» gewarnt. «Sie gefährdet den Wohlstand, die innere Sicherheit und die humanitäre Tradition der Schweiz», heisst es in einer Medienmitteilung.

Bundesrat Beat Jans warnte am Montag vor der «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative. Bild: keystone

Bundesrat Beat Jans warnte am Montag in Bern vor einer damit verbundenen Kündigung des Freizügigkeitsabkommens mit der EU. Er trat gemeinsam mit Vertretenden von Kantonen, Arbeitgebern und Gewerkschaften auf.

Ein Ende der Personenfreizügigkeit würde den bilateralen Weg gefährden und den Personalmangel verschärfen. Auch die Teilnahme an den Schengen- und Dublin-Abkommen wäre bedroht. Die Polizei verlöre den Zugriff auf Fahndungsdatenbanken. Zudem müsste die Schweiz mit mehr Asylgesuchen und Kosten in dreistelliger Millionenhöhe rechnen. (dab/sda)