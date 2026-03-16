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Bundesrat warnt vor «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative

Bundesrat warnt vor «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative – das sind seine Argumente

16.03.2026, 09:3216.03.2026, 10:17

Der Bundesrat hat gemeinsam mit Kantonen und Sozialpartnern vor der Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» gewarnt. «Sie gefährdet den Wohlstand, die innere Sicherheit und die humanitäre Tradition der Schweiz», heisst es in einer Medienmitteilung.

Bundesrat Beat Jans spricht zur Kleinen Kammer an der Fruehjahrssession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 4. Maerz 2026 im Staenderat in Bern. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Bundesrat Beat Jans warnte am Montag vor der «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative.Bild: keystone

Bundesrat Beat Jans warnte am Montag in Bern vor einer damit verbundenen Kündigung des Freizügigkeitsabkommens mit der EU. Er trat gemeinsam mit Vertretenden von Kantonen, Arbeitgebern und Gewerkschaften auf.

Ein Ende der Personenfreizügigkeit würde den bilateralen Weg gefährden und den Personalmangel verschärfen. Auch die Teilnahme an den Schengen- und Dublin-Abkommen wäre bedroht. Die Polizei verlöre den Zugriff auf Fahndungsdatenbanken. Zudem müsste die Schweiz mit mehr Asylgesuchen und Kosten in dreistelliger Millionenhöhe rechnen. (dab/sda)

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Knäckebrot
16.03.2026 09:54registriert Juni 2017
Das Problem ist, dass die Gegenargumente zwar nachvollziehbar sind und die genannten Probleme in sich bergen, allerdings wird nicht darauf eingegangen, dass es in Wirklichkeit zu einer Teufelsspirale führt (Migration wird benötigt, allerdings wird überproportional viel Personal wiederum für ausländische Personen benötigt, was dann wieder mehr Migration erfordert. Und zwar überproportional, so dass es das Problem nach hinten schiebt).

Die genannten Gegenargumente beziehen sich auf Probleme, die bei Annahme der Initiative entstehen, aber sie ignorieren die Probleme, die zur Initiative führen.
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Meiniger
16.03.2026 09:45registriert April 2016
Aber für einen guten Gegenvorschlag war sich das Parlament zu gut?
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FrancoL
16.03.2026 09:46registriert November 2015
Das wichtigste ist, dass es eine solche Initiative nicht braucht, wenn die Politik und die Wirtschaft in der Schweiz sich aktiver um die Inländerlösung UND das leichtes Drosseln des Wachstums bemühen würden.
Aber gerade die SVP will, dies nicht, sie will das Problem bewirtschaften und gleichzeit der Wirtschaft die totale Freiheit lassen und dies führt zu einer straken Zuwanderung.
Liebe SVP so wird es nie eine tragbare und griffige Lösung geben.
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