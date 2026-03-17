Die Schweizer Basketballerinnen schliessen die EM-Qualifikation mit einer Niederlage ab. Im sechsten und letzten Gruppenspiel verlieren die Schweizerinnen in Wien gegen Österreich 66:79 und scheiden aus.
Damit beendet die Auswahl von Nationalcoach François Gomez die Gruppe D mit einer Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlagen im 3. Rang. Beim Gastspiel in Wien hielten die Schweizerinnen phasenweise gut mit, konnten die Niederlage aber nicht abwenden. Als erfolgreichste Werferinnen im Schweizer Team zeichneten sich Evita Herminjard (19 Punkte), Lin Schwarz (14) und Viktoria Ranisavljevic (12) aus. (riz/sda)
Damit beendet die Auswahl von Nationalcoach François Gomez die Gruppe D mit einer Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlagen im 3. Rang. Beim Gastspiel in Wien hielten die Schweizerinnen phasenweise gut mit, konnten die Niederlage aber nicht abwenden. Als erfolgreichste Werferinnen im Schweizer Team zeichneten sich Evita Herminjard (19 Punkte), Lin Schwarz (14) und Viktoria Ranisavljevic (12) aus. (riz/sda)