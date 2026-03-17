Diemüssen im Kampf um einen Platz in den NHL-Playoffs den Ausfall eines Leistungsträgers verkraften. Wie der Stanley-Cup-Finalist der letzten beiden Jahre mitteilte, fälltaufgrund einer nicht genauer definiertenwohl für den. Die Kanadier rechnen erst in den Playoffs, so sie diese in den ausstehenden 14 Partien erreichen, wieder mit einem Einsatz des deutschen Starstürmers.Draisaitl zog sich die Verletzung am Sonntag im Heimspiel (3:1) gegen Nashville (3:1) nach einem Bodycheck von Ozzy Wiesblatt zu. Mit 97 Punkten aus 65 Spielen ist Draisaitl in dieser Saison der viertbeste Skorer in der besten Eishockey-Liga der Welt. (riz/sda)