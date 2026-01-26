bedeckt
Bei Bolsonaro-Demo in Brasilien: Blitz schlägt in Menschenmenge ein

Bei Bolsonaro-Demo in Brasilien: Blitz schlägt in Menschenmenge ein – Dutzende Verletzte

Ein Blitz hat in Brasilien bei einer politischen Kundgebung Dutzende Menschen getroffen.
26.01.2026, 04:1926.01.2026, 04:19

72 Personen seien nach dem Blitzschlag behandelt worden, wie Medien des südamerikanischen Landes unter Berufung auf die Feuerwehr der Hauptstadt Brasília berichteten. Rund 30 von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden, darunter acht Schwerverletzte. Zudem kam es demnach bei mehreren Betroffenen zu Nervenzusammenbrüchen.

epa12560947 Supporters of former Brazilian President Jair Bolsonaro attend a protest against his imprisonment at the Esplanade of the Ministries government complex in Brasilia, Brazil, 30 November 202 ...
Bei einem Pro-Bolsonaro-Protest schlug ein Blitz in der Menschenmenge ein.Bild: keystone

Der Vorfall ereignete sich während eines Unwetters auf dem Platz Praça do Cruzeiro in Brasília. Dort hatten sich Anhänger des inhaftierten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro versammelt, um für seine Freilassung zu demonstrieren. Bolsonaro verbüsst seit Ende November eine Haftstrafe von mehr als 27 Jahren wegen eines Putschversuchs.

Auf Videos ist zu sehen, wie Menschen mit Regenschirmen an einem Metallzaun stehen, während starker Regen fällt. Dann ist ein donnerähnliches Geräusch zu hören. Mehrere Menschen brechen zusammen und werden von anderen aufgefangen. Sanitäter und Feuerwehrleute kamen zum Einsatz. (sda/dpa)

