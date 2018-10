CSU 👎 ++ SPD 👎👎 ++ Grüne 👍👍 ++ AfD 👍👍 

Die ZSC Lions schlagen Lausanne und schliessen zur Spitze auf

Optisch erinnerten die ZSC Lions in ihrem Retro-Trikot stark an die New York Rangers. Die Spielweise der Zürcher war allerdings erfolgreicher, als es jene des NHL-Teams zuletzt war. Gegen Lausanne gab es einen 2:1-Sieg.

Während im ersten Drittel nicht viel passierte und beide Teams defensiv extrem kontrolliert spielten, drehten nach der Pause auch die jeweiligen Offensivfraktionen auf. Der ZSC behielt dabei die Oberhand und ging dank dem ersten Saisontor von Roman Wick kurz nach Spielhälfte in …