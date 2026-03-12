wechselnd bewölkt
Donald Trump

Trump hat eine Obsession für Oxford-Lederschuhe von Florsheim

Oxford Florsheim Trump
Schwarze Schuhe und blaue Anzüge: Das war der Look der Trump-Regierung in Davos.screenshot x

«Keiner traut sich, sie nicht zu tragen»: Trump hat eine Obsession für diese Schuhe

12.03.2026, 11:3412.03.2026, 11:34

Donald Trump hat offenbar eine Obsession mit Oxford-Lederschuhen der US-amerikanischen Marke Florsheim. Das «Wall Street Journal» schreibt, dass es sich um «das begehrteste und exklusivste Statussymbol der MAGA-Bewegung» handle.

Der US-Präsident habe die Schuhe bereits an zahlreiche Personen in seinem Umfeld verschenkt, darunter Abgeordnete, Berater des Weissen Hauses sowie VIPs. Bei Kabinettsitzungen soll er fragen, ob man die Schuhe schon bekommen habe.

«Alle Jungs haben sie», sagt eine Mitarbeiterin des Weissen Hauses gegenüber dem «Wall Street Journal». Eine andere scherzt, dass es total witzig sei, «weil sich keiner traut, sie nicht zu tragen».

Es sei eine Angewohnheit Trumps, Schuhgrössen anderer Menschen zu erraten, um anschliessend eine Bestellung aufzugeben. Wie Bilder in den sozialen Medien zeigen, liegt er mit seinen Schätzungen offenbar des Öfteren falsch – denn vielen scheinen die Schuhe nicht zu passen.

Trump hatte laut der Tageszeitung Ende 2025 nach bequemeren Schuhen für einen langen Arbeitstag gesucht. Er entschied sich offenbar für Florsheim. Der Präsident soll mit seiner Wahl so begeistert gewesen sein, dass er sie immer öfter verschenkt habe. Bezahlt haben soll er die Schuhe laut Angaben des Weissen Hauses selbst – sie kosten etwa 145 US-Dollar (umgerechnet 113 Franken).

Folgende Personen aus Trumps Umfeld sollen im Besitz der Schuhe sein:

  • Vizepräsident JD Vance
  • Aussenminister Marco Rubio
  • Verkehrsminister Sean Duffy
  • Verteidigungsminister Pete Hegseth
  • Handelsminister Howard Lutnick
  • Trumps Kommunikationsdirektor Steven Cheung
  • Stabschef James Blair
  • Redenschreiber Ross Worthington
  • Fox-News-Moderator Sean Hannity
  • Senator Lindsey Graham

Rubio und Vance erhielten die Schuhe im Dezember nach einem Treffen im Oval Office, erzählte Vance bei einer Veranstaltung am selben Tag. «Marco, JD, ihr habt beschissene Schuhe», soll Trump zu ihnen gesagt haben.

Nicht alle würden die Schuhe gern tragen, schreibt das «Wall Street Journal». Ein Kabinettsmitglied soll sich beschwert haben, seine Louis-Vuitton-Schuhe jetzt im Schrank lassen zu müssen.

Aus dem Weissen Haus gibt es keine offizielle Bestätigung. Auch eine Stellungnahme des CEO von Florsheim sei bislang ausgeblieben, so das «Wall Street Journal». (hkl)

Mehr zu Donald Trump:

Trump behauptet: «Wir haben gewonnen» – dann gehen 2 Öltanker in Flammen auf
