«Keiner traut sich, sie nicht zu tragen»: Trump hat eine Obsession für diese Schuhe

Donald Trump hat offenbar eine Obsession mit Oxford-Lederschuhen der US-amerikanischen Marke Florsheim. Das «Wall Street Journal» schreibt, dass es sich um «das begehrteste und exklusivste Statussymbol der MAGA-Bewegung» handle.

Der US-Präsident habe die Schuhe bereits an zahlreiche Personen in seinem Umfeld verschenkt, darunter Abgeordnete, Berater des Weissen Hauses sowie VIPs. Bei Kabinettsitzungen soll er fragen, ob man die Schuhe schon bekommen habe.

«Alle Jungs haben sie», sagt eine Mitarbeiterin des Weissen Hauses gegenüber dem «Wall Street Journal». Eine andere scherzt, dass es total witzig sei, «weil sich keiner traut, sie nicht zu tragen».

Es sei eine Angewohnheit Trumps, Schuhgrössen anderer Menschen zu erraten, um anschliessend eine Bestellung aufzugeben. Wie Bilder in den sozialen Medien zeigen, liegt er mit seinen Schätzungen offenbar des Öfteren falsch – denn vielen scheinen die Schuhe nicht zu passen.

Trump hatte laut der Tageszeitung Ende 2025 nach bequemeren Schuhen für einen langen Arbeitstag gesucht. Er entschied sich offenbar für Florsheim. Der Präsident soll mit seiner Wahl so begeistert gewesen sein, dass er sie immer öfter verschenkt habe. Bezahlt haben soll er die Schuhe laut Angaben des Weissen Hauses selbst – sie kosten etwa 145 US-Dollar (umgerechnet 113 Franken).

Folgende Personen aus Trumps Umfeld sollen im Besitz der Schuhe sein:

Vizepräsident JD Vance

Aussenminister Marco Rubio

Verkehrsminister Sean Duffy

Verteidigungsminister Pete Hegseth

Handelsminister Howard Lutnick

Trumps Kommunikationsdirektor Steven Cheung

Stabschef James Blair

Redenschreiber Ross Worthington

Fox-News-Moderator Sean Hannity

Senator Lindsey Graham

Rubio und Vance erhielten die Schuhe im Dezember nach einem Treffen im Oval Office, erzählte Vance bei einer Veranstaltung am selben Tag. «Marco, JD, ihr habt beschissene Schuhe», soll Trump zu ihnen gesagt haben.

Nicht alle würden die Schuhe gern tragen, schreibt das «Wall Street Journal». Ein Kabinettsmitglied soll sich beschwert haben, seine Louis-Vuitton-Schuhe jetzt im Schrank lassen zu müssen.

Aus dem Weissen Haus gibt es keine offizielle Bestätigung. Auch eine Stellungnahme des CEO von Florsheim sei bislang ausgeblieben, so das «Wall Street Journal». (hkl)