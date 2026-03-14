wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Epstein-Affäre

Erst jetzt wird Jeffrey Epsteins Ranch von US-Behörden durchsucht

FILE - Jeffrey Epstein&#039;s Zorro Ranch is seen on July 8, 2019, in Stanley, N.M. (KRQE via AP, File) Epstein New Mexico Ranch
Ein herrrschaftlicher Sitz wie aus der Serie «Dallas»: Die Zorro-Ranch von Jeffrey Epstein, 2019.Bild: keystone

Liegen hier zwei tote Frauen? Erst jetzt wird Epsteins Ranch durchsucht

Das Anwesen in New Mexico, das auch von Prominenten wie Ex-Prinz Andrew besucht wurde, gehört mittlerweile einem prominenten Politiker. Er will daraus einen christlichen Rückzugsort machen.
14.03.2026, 22:1215.03.2026, 11:36
Simon Maurer / ch media

Mitten in der Wüste von New Mexico liegt einer der rätselhaftesten Orte im Epstein-Skandal: die Zorro-Ranch, ein luxuriöses Landgut des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Die amerikanische Öffentlichkeit rätselte lange, warum das FBI das abgelegene Anwesen trotz anonymer Hinweise auf mögliche Sexualverbrechen nie gründlich durchsucht hatte.

Neue Enthüllungen aus im Januar veröffentlichten Akten rücken die Ranch nun aber ins Visier der Ermittler.

In einem der freigegebenen E-Mails erhebt ein anonymer Erpresser den Vorwurf, Kenntnis davon zu haben, dass «zwei ausländische Frauen auf Befehl von Jeffrey Epstein in den Bergen rund um die Zorro-Ranch vergraben wurden», nachdem sie während Fetisch-Sex erwürgt worden seien.

Der Absender verlangt die Überweisung eines Bitcoins – umgerechnet rund 57'000 Franken – damit er die Informationen nicht veröffentlicht. Im Anhang des E-Mails sind auch Links zu Videos angefügt, die Epstein beim Sex mit Minderjährigen zeigen sollen – wobei die Links nicht Teil der publizierten Akten sind.

Die Ranch wurde längst weiterverkauft

Infolge dieser neuen Erkenntnisse hat das Parlament des US-Bundesstaats New Mexico letzten Monat ein Gesetz verabschiedet, das den Einsatz einer speziellen Epstein-Untersuchungskommission ermöglicht. Diese Woche hat der zuständige Generalstaatsanwalt Raúl Torrez nun offiziell mit der Durchsuchung der Zorro-Ranch begonnen.

Ganz so einfach ist dieses Unterfangen nicht. Denn Epsteins Nachlassverwalter haben das rund 31 Quadratkilometer grosse Landgut im Jahr 2023 an die Familie des bekannten konservativen Politikers Don Huffines verkauft.

Der Deal sorgte damals für Kritik: Huffines hatte den Kauf zunächst über eine anonyme Firma abgewickelt, und Beobachter vermuteten, dass das weitläufige Anwesen deutlich unter seinem Marktwert den Besitzer wechselte. Nach Angaben von Huffines hatte jedoch bis vor Kurzem nie eine Behörde um Zugang zur Ranch gebeten.

In der Wüstenlandschaft rund um die Zorro-Ranch war Jeffrey Epstein oft – hier könnten noch Leichen seiner Opfer vergraben sein.
In der Wüstenlandschaft rund um die Zorro-Ranch war Jeffrey Epstein oft – hier könnten noch Leichen seiner Opfer vergraben sein.Bild: DOJ

Jetzt aber haben alle Beteiligten erklärt, zusammenarbeiten zu wollen. Damit erhalten die Ermittler erstmals auch Zugang zur 2660-Quadratmeter grossen Luxusvilla, in der Prominente wie der Sprachwissenschafter Noam Chomsky oder der britische Ex-Prinz Andrew zu Gast waren.

Um Epsteins Vermögen wird noch gestritten

Epstein nutzte die Zorro-Ranch nicht nur als Wochenendresidenz. Gekauft hat er sie in den 90er-Jahren, weil in der Grossregion viele Wissenschafter wohnten. Gemäss Recherchen der «New York Times» war Epsteins ursprünglicher Plan, dort ein Eugenik-Projekt zur gezielten Verbreitung seiner DNA aufzubauen. Mehrere Frauen sollten auf der Ranch Kinder von ihm bekommen. Das Gelände sei wegen seiner Abgelegenheit besonders für diesen Plan geeignet.

Dazu kam es jedoch nie: Jeffrey Epstein starb 2019 offiziell kinderlos – auch wenn zuletzt Spekulationen über einen möglichen heimlichen Sohn aufkamen. Kurz vor seinem Tod hatte er sein Vermögen in einen Trust auf den U.S. Virgin Islands übertragen und ein Testament unterzeichnet. Darin wurde unter anderem seine damalige Partnerin Karyna Shuliak als Begünstigte aufgeführt. Sie hätte gemäss Epsteins Plänen Ansprüche im Wert von rund 100 Millionen Dollar haben sollen.

Bald sind wohl Ferien im Haus buchbar

Das Geld erhielt die Weissrussin bisher nicht. Nach Epsteins Tod wurde sein Nachlass von Verwaltern kontrolliert, während zahlreiche Opfer Klagen einreichten. Ein grosser Teil des 577-Millionen-Vermögens floss schliesslich in einen Entschädigungsfonds, aus dem hunderte Betroffene Zahlungen erhielten.

Rund 120 Millionen verbleibende Dollar sind noch Teil eines Gerichtsverfahrens, wobei unklar ist, ob Epsteins Hinterbliebene jemals etwas davon erhalten werden. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung eine Rolle spielen dürfte, wie sich Ex-Partnerin Karyna Shuliak nächsten Donnerstag verhält, wenn sie vor dem Kongress aussagen muss.

Unabhängig davon gibt es für die Zorro-Ranch grosse Pläne. Der neue Besitzer Don Huffines kündigte an, das Anwesen bald unter dem Namen «San Rafael Ranch» neu zu nutzen, und zwar als christlichen Rückzugsort. Huffines hat auch bereits einen Plan fürs neue Eingangstor: Darüber soll künftig stehen: «Gesegnet seien jene, die im Namen des Herrn kommen».

(aargauerzeitung.ch)

Neue Recherche zeigt: Epstein versteckte Computer und Fotos vor dem FBI
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese prominenten Namen tauchen in den Epstein-Files auf
1 / 29
Diese prominenten Namen tauchen in den Epstein-Files auf

Donald Trump: Der US-Präsident pflegte jahrelang eine enge soziale und berufliche Beziehung zu Epstein.
quelle: archive photos / davidoff studios photography
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Demokratische Abgeordnete bezichtigt Trump nach Einsicht in ungeschwärzte Epstein-Files der Lüge
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Echezeaux
15.03.2026 00:49registriert November 2024
perfektes anwesen, für einen christlichen rückzugsort🙌🏽
854
Melden
Zum Kommentar
avatar
RaWi - Wir sind mehr
15.03.2026 00:30registriert Februar 2014
Zuerst die abgelegene Ranch eines Sexualstraftäter für bisher unbekannten Verwendungszweck und nun für christliche Fundus...
Genau mein Humor!
824
Melden
Zum Kommentar
avatar
Casimir R.
14.03.2026 23:18registriert Januar 2016
"Prominenter Politiker", "Christlicher Rückzugsort" klingt für mich nach den alten Statuten der Ranch.
572
Melden
Zum Kommentar
9
Geld für AHV und Armee: Viele befürworten eine Vermögenssteuer – die Sonntagnews
Postauto reagiert nach Kerzers FR mit Schulungen auf die aufgekommene Unsicherheit ihres Fahrpersonals, die Uno hebelt ein Urteil des Bundesgerichts aus und der Bundesrat dürfte im April die Lex UBS vorlegen: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.
Postauto-Chef Stefan Regli hat in einem Interview mit «SonntagsBlick» zusätzliche Schulungen für das Fahrpersonal angekündigt. «Wohl keine Schutzmassnahme der Welt hätte den Vorfall von Kerzers verhindern können», sagte er zur Zeitung. Das Fahrpersonal sei auf Interventionen mit schwierigen Fahrgästen und in Brandschutzfragen ausgebildet. Doch herrsche in der Belegschaft Unsicherheit. Zudem kündigte er eine Schweigeminute in Gedenken an den Brandanschlag in der Freiburger Gemeinde an. Am Montag um 14 Uhr dürfen Fahrerinnen und Fahrer schweizweit freiwillig anhalten, eine Schweigeminute einlegen und mit dem Dreiklanghorn oder der Hupe ihre Solidarität kundtun. Das Unternehmen werde zudem einen finanziellen Beitrag für die Betroffenen des Postautobrands prüfen. Zurzeit sei man aber noch mitten in der Phase der Betroffenheit und Anteilnahme.
Zur Story