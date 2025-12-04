Israel darf an ESC 2026 — Zwei Nationen antworten mit Boykott

Vor dem grossen Finale des 69. Eurovision Song Contest veranstalten Menschenmengen eine Pro-Palästina-Kundgebung auf dem Barfüsserplatz. Bild: keystone

ESC

Israel darf an ESC 2026 — vier Länder antworten mit Boykott

Israel kann 2026 am Eurovision Song Contest in Österreich teilnehmen. Darauf haben sich die Mitglieder der Europäischen Rundfunkunion (EBU) am Donnerstag in Genf geeinigt, wie aus übereinstimmenden Quellen hervorgeht.

Mehrere Länder hatten zuvor mit einem Boykott gedroht. Nach einer geheimen Abstimmung haben die öffentlich-rechtlichen Sender mit einer Zweidrittelmehrheit die neuen Regeln angenommen, die die EBU vor zwei Wochen vorgestellt hatte. Eine separate Abstimmung über Israel wäre nur dann nötig geworden, wenn diese Motion abgelehnt worden wäre.

Nach dem Beschluss zur Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) haben mehrere Länder den Boykott des Musikwettbewerbs 2026 angekündigt. Die übertragenden Sender aus Spanien, Irland und den Niederlanden kündigten diese Reaktion am Abend an. (sda)