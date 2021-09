Niederländische Polizei stoppt Segeljacht mit Flüchtlingen

Fallzahlen explodieren in den Niederlanden: Wie es dazu kam und ob es bei uns auch so wird

Die Niederlande haben zwar rund doppelt so viele Einwohner wie die Schweiz, beim Impftempo und den bisherigen Massnahmen sind wir aber ziemlich ähnlich unterwegs. Jetzt explodieren die Fallzahlen in den Niederlanden. Ein Vorgeschmack darauf, was auch auf uns zukommt?

Der niederländische Premierminister hat zugegeben, dass die massive Wiedereröffnung Ende Juni eine «Fehleinschätzung» war, aber der Schaden ist angerichtet: Das Land erlebt derzeit einen massiven Anstieg an Fällen. Und ist in vielen Punkten mit der Schweiz vergleichbar.

In den Niederlanden war die Freude nur von kurzer Dauer. Am Mittwoch, 7. Juli, gab die Regierung bekannt, dass sie «keine andere Wahl» habe, als neue Beschränkungen zu verhängen. Nur zwölf Tage nachdem die meisten …