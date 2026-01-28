trüb und nass
Mirka Federer trägt an den Australian Open eine seltene Daytona Rolex

MELBOURNE, AUSTRALIA - JANUARY 16: Wife Mirka Federer watches Roger Federer of Switzerland during a practice session ahead of the 2026 Australian Open at Melbourne Park on January 16, 2026 in Melbourn ...
Die Schweizerin mit ihrem sehr seltenen Daytona Chronographen am Handgelenk. bild: Getty Images AsiaPac
People-News

Mirka Federer sorgt an den Australian Open für Aufsehen

Die Frau von «RF» wurde auf der Tribüne in Melbourne mit einer Uhr gesehen, die auf dem Markt so gut wie nicht zu finden ist.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
28.01.2026, 16:5728.01.2026, 16:57

In den letzten Tagen wurde bei den Australian Open viel über Armbänder diskutiert. Mehrere Spielerinnen und Spieler wurden gebeten, ihr Accessoire gemäss den Bestimmungen in der Umkleidekabine zu lassen. So erging es beispielsweise Arnya Sabalenka. Die gebürtige Minskerin, die sich für das Halbfinale des Turniers qualifiziert hat, sorgte jedoch auch wegen ihrer Uhr für Gesprächsstoff.

Kurz nach ihrem überzeugenden Sieg im Viertelfinale gegen die Amerikanerin Iva Jovic (6:3, 6:0) hatte sie auf dem Platz einen netten Austausch mit der Interviewerin und ehemaligen Spielerin Jelena Dokic. Sabalenka ging sogar so weit, ihr kurzzeitig ihre Luxusuhr – eine Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel mit skelettiertem Zifferblatt in Bleu Nuit – zu überlassen. Der Preis des Schmuckstücks: rund 88'000 Schweizer Franken.

Video: YouTube/Wide World of Sports

Der Tages-Anzeiger, der von diesem Austausch der beiden Frauen berichtete, erinnert daran, dass «Grand-Slam-Turniere für Stars zur perfekten Bühne geworden sind, um ihre Luxusuhren zu präsentieren». Tatsächlich sieht man oft kostbare Modelle am Handgelenk der Spielerinnen und Spieler, aber nicht nur dort. Auch auf den Tribünen findet man sie. Zum Beispiel am Handgelenk von Mirka Federer.

In Melbourne wurde die teuerste Uhr der Familie Federer, so der «Tages-Anzeiger», von Mirka getragen. Es handelt sich um einen sehr seltenen, mit Diamanten besetzten Daytona Chronographen und blauem Zifferblatt. Er kostet über 100'000 Franken und ist fast unauffindbar.

Der Instagram-Account «Insaneluxurylife», dem eineinhalb Millionen Internetnutzer folgen, betont, dass die von Mirka Federer getragene Uhr «das unvergleichliche Know-how von Rolex im Bereich der Edelsteinfassung unterstreicht und dieses Modell zu einer der luxuriösesten modernen Daytonas macht, die jemals hergestellt wurden».

In Melbourne findet das Spektakel also nicht nur auf dem Spielfeld statt.

Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

(jcz)

