Eine Villa aus dem Kultfilm «Scarface» mit Al Pacino steht in den USA zum Verkauf. Im Film war sie das Heim des Mafiabosses Frank Lopez. Bild: www.imago-images.de

Diese «Scarface»-Villa steht in Florida zum Verkauf – für 237 Millionen Dollar

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Eine Luxusimmobilie in Key Biscayne sorgt derzeit für Schlagzeilen: Eine Villa, bekannt aus dem Kultfilm «Scarface», steht für 237 Millionen Dollar zum Verkauf. Sollte der Preis erzielt werden, würde das Anwesen zu den teuersten jemals verkauften Häusern in den USA zählen.

Filmfans dürfte das Anwesen sofort bekannt vorkommen. In «Scarface» diente die Villa als Wohnsitz des fiktiven Drogenbosses Frank Lopez, gespielt von Robert Loggia. Besonders markant: der Glasaufzug, der bis heute erhalten ist und auch auf aktuellen Verkaufsbildern zu sehen ist.

Die Geschichte des Hauses ist nicht weniger spektakulär als seine Filmkarriere. Errichtet wurde es Anfang der 1980er-Jahre von Roberto Striedinger, gemäss Wall Street Journal, einem Piloten mit Verbindungen zum kolumbianischen Drogenkartell. Nach seiner Verurteilung wurde die Immobilie von den US-Behörden beschlagnahmt und später weiterverkauft.

Robert Loggia (rechts) als Frank Lopez im Film «Scarface». Bild: imago images

Verbindung zu Richard Nixon

Noch weiter zurück reicht die politische Geschichte des eigentlichen Grundstücks: In den 1970er-Jahren war es Teil des sogenannten Winter White House von Ex-US-Präsident Richard Nixon. Er nutzte damals das Areal als Rückzugsort.

Ein Relikt aus dieser Zeit ist bis heute erhalten geblieben: ein rund 20'000 Quadratmeter grosser Helikopterlandeplatz, der ursprünglich für Staatsbesuche gebaut worden war.

13'000 Quadratmeter Wohnfläche

Heute präsentiert sich die rund 13'000 Quadratmeter grosse Villa modernisiert und lichtdurchflutet. Zu den Highlights gehören:

Deckenhöhen von bis zu 7 Metern

Direkter Wasserzugang mit über 260 Metern Uferlinie

Ein Musikstudio und ein Fitnessbereich

Eine auffällige Poolanlage in Klavierform

Grosszügige Indoor-Outdoor-Flächen

Das Anwesen umfasst insgesamt knapp einen Hektar (10'000 Quadratmeter) direkt am Wasser.

Nicht teurste Villa aller Zeiten

Der aktuelle Eigentümer, Investor John Devaney, hatte das Grundstück Anfang der 2000er-Jahre für rund 15 Millionen Dollar gekauft und später erweitert. Nun will er mit dem Verkauf einen neuen Rekord aufstellen.

Erst kürzlich hatte Mark Zuckerberg mit dem Kauf eines Anwesens in Miami für 170 Millionen Dollar für Aufsehen gesorgt. Die «Scarface»-Villa könnte diesen Preis nun deutlich übertreffen.

Die bisher teuerste in Florida verkaufte Wohnimmobilie wurde im April 2025 für 225 Millionen US-Dollar verkauft und steht in Naples, Florida. Die teuerste Wohnimmobilie der USA ist aber ein Penthouse in New York, welches im Januar 2019 für fast 240 Millionen US-Dollar den Besitzer wechselte. (ear)