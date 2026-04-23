sonnig17°
DE | FR
burger
Leben
People

Drake versteckt Releasedatum von neuem Album in Eis: Chaos in Toronto

PR-Aktion von Rapper Drake in Toronto sorgt für Chaos

23.04.2026, 19:2923.04.2026, 19:29

Rapper Drake hat mit tonnenschweren Eisblöcken in Toronto für sein neues Album geworben – und Chaos im Zentrum der kanadischen Grossstadt verursacht. Menschen hätten mit Spitzhacken und Hämmern das Eis bearbeitet und auch ein Feuer darauf gelegt, teilte die örtliche Polizei der dpa mit. In dem fast acht Meter hohen Klotz aus gestapelten Eisblöcken war das Datum für die Veröffentlichung des neuen Albums «Iceman» des kanadischen Rappers versteckt.

Auf Videos war zu sehen, wie Menschen das Eis etwa mit Brenngeräten bearbeiteten und darauf einhackten, wobei sich teilweise dicke Eisbrocken von der Skulptur lösten und herabstürzten. Verletzt worden sei aber niemand, so die Polizei. In einem Instagram-Beitrag hatte der Rapper zuvor Fotos der Installation veröffentlicht und darunter geschrieben: «Zeit, die Welt einzufrieren. Veröffentlichungsdatum ist dadrin.»

Nachdem der Hinweis gefunden wurde, machte die Feuerwehr sich daran, den massiven Eisblock schmelzen zu lassen, wie der Sender CBC berichtete.

Bereits wenige Tage zuvor hatte der Rapper mit einer Explosion Bewohner der Stadt aufgeschreckt. Auf Videos war zu sehen, wie eine grosse, pilzförmige Explosion in die Luft stieg. Die sei für ein Video des Rappers gezündet worden, so die Polizei. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Drake mit eigener Luxus-Boeing
Video: instagram
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Luxus? Was ist das überhaupt? Eine Annäherung in 27 Promi-Zitaten
Luxus? Was bedeutet das eigentlich? Nun, Luxus ist gewiss ein milliardenschweres globales Business. Eins, das versucht, ein an sich durch und durch philosophisches Konzept effizient in marktfähige Waren umzusetzen. Teure Uhren, Automarken, Schmuck ... jaja. Und dennoch ... stellt man die Frage «Was ist Luxus?» fünf unterschiedlichen Menschen, erhält man mit Sicherheit fünf völlig unterschiedliche Antworten.
Zur Story