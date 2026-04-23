Steht vorerst nicht mehr vor der Kamera: SRF-Moderator Pascal Schmitz. Bild: SRF/Oscar Alessio

SRF zieht Konsequenzen: Schmitz moderiert «Schweiz aktuell» vorerst nicht mehr

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SRF-Moderator Pascal Schmitz darf vorerst nicht mehr bei «Schweiz aktuell» vor der Kamera stehen. Dies vermeldet der Blick.

Im Leutschenbach zieht man damit die Konsequenzen, nachdem die «Weltwoche» alte Facebook-Posts mit rassistischen und beleidigenden Inhalten des Moderators veröffentlicht hat. In der Folge legte Schmitz auch sein Amt als Stadionsprecher der Rapperswil-Jona Lakers nieder.

«SRF steht mit Pascal Schmitz in engem Kontakt und analysiert den Sachverhalt sowie die aktuellen Vorwürfe», sagt Pressesprecher Roger Muntwyler gegenüber dem «Blick».

Wann Schmitz wieder vor die Kamera zurückkehrt, ist momentan nicht klar. Der Moderator selbst hat sich nach Bekanntwerden der Facebook-Posts entschuldigt. Muntwyler betont zudem, dass sich Schmitz in der Zeit bei SRF nichts hat zuschulden kommen lassen.

Patrick Fischer hatte Schmitz von gefälschtem Covid-Zertifikat erzählt

Patrick Fischer, ehemaliger Trainer der Schweizer Eishockey-Nati, hatte Schmitz bei einem Mittagessen von seinem gefälschten Covid-Zertifikat erzählt. Das SRF startete infolgedessen eine Recherche, Fischer kam dieser jedoch zuvor und machte die Information selbst publik.

Daraufhin kam es zu Diskussionen, ob Schmitz die Inhalte des Gesprächs für seine Recherche hätte verwenden dürfen. Der Moderator machte deutlich, dass keine Off-the-record-Vereinbarung getroffen worden sei, schreibt «Blick». (ome/hkl)