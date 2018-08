Das ist Irans erster selbstgebauter Kampfjet

Gripen-Kampfjet in Schweden abgestürzt

Ein Gripen-Kampfjet der schwedischen Luftwaffe stürzte am Dienstagmorgen in Südschweden ab. Die schwedischen Streitkräfte sagten, dass einer ihrer Jas Gripen-Jets acht Kilometer nördlich von Ronneby in der Region Blekinge nach einem Vogelschlag abstürzte.

«Der Pilot ist ausgestiegen und hat offenbar dem Rettungshubschrauber zugewinkt, und es scheint ihm zumindest gut zu gehen. Mehr wissen wir im Moment nicht», sagte Sprecher Johan Lundberg der Nachrichtenagentur TT.

Der Alarm wurde um 9.41 Uhr …