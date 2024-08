Höhle in Island stürzt ein: Touristen schwer verletzt, weitere im Eis gefangen

Beim Einsturz einer Eishöhle des bekannten Breidamerkurjökull-Gletscherts auf Island sind zwei Menschen schwer verletzt worden, zwei weitere werden noch vermisst.

Sie gehörten zu einer 25-köpfigen Touristengruppe, die die Höhle im Gletscher Breidamerkurjökull im Rahmen einer Führung besichtigte, als das Unglück geschah.

Rund 100 Rettungskräfte, darunter spezialisierte Höhlenretter, sowie Hubschrauber waren im Einsatz, wie der Sender RÚV berichtete. Eine Behördensprecherin sagte, die Bedingungen auf dem Gletscher seien sehr schwierig. Die Rettungsmission war auch noch im Einsatz, als es bereits dämmerte.

Der Eingang zu einer Eishöhle am Breidamerkurjökull-Gletscher. Bild: www.imago-images.de

Vermissten-Suche «mehr oder weniger komplett mit der Hand»

Ein leitender Polizist, Sveinn Kristján Rúnarsson, sagte RÚV zufolge, die Retter könnten kein schweres Bergungsgerät auf den Gletscher bringen und müssten bei der Suche nach den Vermissten «mehr oder weniger komplett mit der Hand» arbeiten. Es gebe noch keinen Kontakt zu den beiden im Eis eingeschlossenen Personen, sagte er demnach. Die beiden geborgenen Touristen hätten schwere Verletzungen erlitten.

Ein Verletzter sei in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Reykjavik geflogen worden, berichtete RÚV. Drei Hubschrauber stünden für weitere Verletzte bereit.

Den Berichten zufolge kollabierte die Höhle just zu dem Zeitpunkt, als die Touristen die Höhle verlassen wollten. Ein Tourist, der wenige Minuten vorher die Höhle besichtigt hatte, aber erst bei der Rückkehr ins Hotel von dem Einsturz hörte, sagte dem Sender, sie sei nur drei bis fünf Meter tief.

Die Eishöhlen im Gletscher sind ein beliebtes Touristenziel. Bild: www.imago-images.de

Der Breidamerkurjökull im Südosten der Atlantik-Insel ist ein Ausläufer des Gletschers Vatnajökull, der an der Gletscherlagune Jökulsarlon liegt. Der See mit seinen schwimmenden Eisbergen ist eine der grössten Touristenattraktionen Islands und war Drehort für bekannte Hollywoodfilme wie «James Bond» und «Tomb Raider» mit Angelina Jolie. In der Region werden zahlreiche Wanderungen durch Eishöhlen angeboten. (sda/dpa/con)