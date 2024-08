Der Breidamerkurjökull im Südosten der Atlantik-Insel ist ein Ausläufer des Gletschers Vatnajökull, der an der Gletscherlagune Jökulsarlon liegt. Der See mit seinen schwimmenden Eisbergen ist eine der grössten Touristenattraktionen Islands und war Drehort für bekannte Hollywoodfilme wie «James Bond» und «Tomb Raider» mit Angelina Jolie. In der Region werden zahlreiche Wanderungen durch Eishöhlen angeboten. (sda/dpa/con)

Die zweite verletzte Person sei in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Reykjavik geflogen worden, berichtete RÚV. Drei Hubschrauber stünden für weitere Verletzte bereit.

Rund 100 Rettungskräfte, darunter spezialisierte Höhlenretter, sowie Hubschrauber waren am Sonntagabend im Einsatz, wie der Sender RÚV berichtete. Eine Behördensprecherin sagte, die Bedingungen auf dem Gletscher seien sehr schwierig. Die Rettungsmission war auch noch im Einsatz, als es bereits dämmerte. In der Nacht wurde sie dann unterbrochen, weil es zu gefährlich war.

Massive russische Luftangriffe am Montagmorgen +++ Belarus: Truppenaufmarsch an Grenze

Polizeieinsatz am Leutschenbach in Zürich

Messerangriff in Solingen: Tatverdächtiger in U-Haft

Am Freitagabend kam es in Solingen (DE) zu einem tödlichen Messerangriff. Was bisher bekannt ist.

Nach der Messerattacke in Solingen mit drei Toten ist der mutmassliche Täter in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe habe Haftbefehl unter anderem wegen Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und wegen Mordes erlassen, teilte die Bundesanwaltschaft mit.