wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Justiz

Google Meta und OpenAI wird von Autoren verklagt

Autoren verklagen Google, Meta und OpenAI

23.12.2025, 10:2623.12.2025, 10:26

Eine Gruppe von Autoren um den Investigativjournalisten John Carreyrou hat mehrere Technologiekonzerne wie Google, OpenAI und Meta verklagt.

FILE - Attendees visit the Meta booth at the Game Developers Conference 2023 in San Francisco on March 22, 2023. (AP Photo/Jeff Chiu, File) Meta-Lawsuit-Children
Die angeklagten Unternehmen haben sich bis anhin nicht zu den Klagen geäussert. (Symbolbild)Bild: keystone

Sie werfen den Firmen vor, ihre urheberrechtlich geschützten Bücher unerlaubt für das Training von Künstlicher Intelligenz (KI) genutzt zu haben. Carreyrou ist bekannt für die Aufdeckung des Betrugs beim US-Bluttest-Startup Theranos. Die am Montag (Ortszeit) in Kalifornien eingereichte Klage richtet sich auch gegen die Firma xAI von Elon Musk.

Die Autoren streben bewusst keine Sammelklage an. Solche Verfahren würden die beklagten Firmen begünstigen, da sie eine einzige Einigung mit vielen Klägern aushandeln könnten, heisst es in der Klageschrift. Carreyrou hatte das Vorgehen der KI-Firmen bereits zuvor scharf kritisiert und das unerlaubte Nutzen von Büchern als eine Erbsünde der Branche bezeichnet. Stellungnahmen der beklagten Unternehmen lagen zunächst nicht vor. (sda/apa/reuters)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht
1 / 12
Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht

Einen Tag vor Ablauf der Frist für das US-Justizministerium, alle Akten freizugeben, haben die US-Demokraten weitere Fotos aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein veröffentlicht.
quelle: house oversight democrats
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tausende nehmen ihre Glühwein-Tasse vom Weihnachtsdorf mit – warum das illegal ist
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Maduro: «Energie darf nicht zur Kriegswaffe werden»
Angesichts der massiven Militärpräsenz der Vereinigten Staaten in der Karibik und Einsätzen der US-Küstenwache gegen mit Sanktionen belegte Öltanker in der Region hat der venezolanische Präsident Nicolás Maduro vor Konsequenzen für die internationalen Märkte gewarnt. «Energie darf nicht zu einer Kriegswaffe werden», hiess es in einem Brief Maduros an die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, den Aussenminister Yván Gil auf einer Pressekonferenz vorlas.
Zur Story