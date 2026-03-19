Stan Wawrinka (ATP 94) erhält für das Masters-1000-Turnier in Monte Carlo eine Wildcard und darf damit noch einmal auf die Bühne zurückkehren, auf der er 2014 triumphierte. Damals gewann der Ende Saison zurücktretende Waadtländer den Final gegen Roger Federer.
Das Turnier im Fürstentum beginnt am Sonntag, 5. April. Seine Sandsaison eröffnet Wawrinka bereits in der kommenden Woche beim Challenger-Turnier in Neapel. (abu/sda)
Das Turnier im Fürstentum beginnt am Sonntag, 5. April. Seine Sandsaison eröffnet Wawrinka bereits in der kommenden Woche beim Challenger-Turnier in Neapel. (abu/sda)