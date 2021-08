«Wiederherstellung der Würde» – Ex-Guerilla-Chefs in Kolumbien zeigen sich reuig

International

Lateinamerika

Ex-Guerilla-Chefs in Kolumbien zeigen sich reuig



Bild: keystone

Ein ehemaliger Guerilla-Chef und der Ex-Kommandeur einer paramilitärischen Gruppe haben vor der Wahrheitskommission in Kolumbien Verantwortung übernommen und um Vergebung gebeten.

«Ich möchte den Rest meiner Tage der Wiederherstellung der Würde der Territorien und ihrer Gemeinden widmen, in denen ich war», sagte Salvatore Mancuso, früherer Kommandeur der demobilisierten «Einheiten zur Selbstverteidigung Kolumbiens» (AUC), in einer Live-Übertragung der Wahrheitskommission in Bogotá von dem historischen virtuellen Aufeinandertreffen am Mittwoch (Ortszeit).

Kolumbien litt mehr als 50 Jahre unter einem bewaffneten Konflikt zwischen Streitkräften, linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs. Während des Bürgerkriegs kamen mehr als 220 000 Menschen ums Leben, über sechs Millionen wurden innerhalb Kolumbiens vertrieben. Die grösste Rebellen-Organisation Farc schloss 2016 einen Friedensvertrag mit der Regierung. In dem Vertrag wurden auch eine besondere Gerichtsbarkeit und die Wahrheitskommission vereinbart, die den Frieden garantieren soll.

Mancuso, der seine Mitverantwortung an zahlreichen Massakern gestanden hat und 2008 wegen Drogenhandels an die USA ausgeliefert wurde, war aus dem Gefängnis zugeschaltet. Der Ex-Chef der Guerillabewegung Farc und heutige Vorsitzende der Farc-Partei «Comunes», Rodrigo Londoño («Timochenko»), entschied in letzter Minute, nicht persönlich zu erscheinen - im Gegensatz zu 18 Opfern des bewaffneten Konflikts in dem südamerikanischen Land sowie Pater Francisco De Roux, der Präsident der Wahrheitskommission.

Bild: keystone

Londoño gab Einblick in seine Motive und die Gründe für den Griff zu den Waffen. «Jetzt ist man selbstkritisch, wenn man die Ergebnisse unseres Kampfes sieht, die gegen das Ziel gegangen sind, für das man sich angeschlossen hat», sagte der frühere Rebellen-Chef. (aeg/sda/dpa)

